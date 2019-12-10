Україна стає майданчиком для обміну антикорупційним досвідом

Україна посідає лише 122-е місце у світі за рівнем несприйняття корупції, але останнім часом вона демонструє прогрес у боротьбі з нею, попри російську агресію та ще низку проблем. Саме це робить її чи не найкращим майданчиком для обміну досвідом з протидії корупції та відмиванню грошей. Таку думку висловили учасники експертної дискусії Zero Corruption Evening, яка відбулася у Києві 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією. Її учасники, антикорупційні активісти, посадовці та деякі західні політики, не лише обмінялися думками щодо зробленого й незробленого у царині приборкання корупції, а й домовилися організувати у квітні масштабну конференцію з протидії корупційним та іншим глобальним викликам.

Останні кілька років Україна демонструє серйозний прогрес у приборканні корупції, попри окремі серйозні провали. Таку думку висловив під час експертної дискусії Zero Corruption Evening один з її учасників, перший заступник генпрокурора України Віталій Касько.

Головний провал – це скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

«Головний провал, на мою думку, – це скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Досягнень – насправді багато. Це – створення нових антикорупційних інституцій, зокрема НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Антикорсуду. Не всі вони працюють так добре , як нам хотілося б. Але, я гадаю, їхня робота сприятиме успіху антикорупційної реформи», – сподівається прокурор.

Проте на запитання модератора, журналіста-розслідувача Радіо Свобода Сергія Андрушка, Віталій Касько не зміг сказати, які саме суми виведених за кордон коштів можуть повернути українські антикорупційні органи; або принаймні на які саме виведені активи наразі претендує українська держава.

Антикорупціонерів з усього світу зберуть у Чорнобилі

Експертну дискусію Zero Corruption Evening організував «Центр протидії корупції» за підтримки міжнародних антикорупційних та донорських організацій. Втім, зацікавилися ним і представники колишньої та нинішньої влади, депутати чинного та попереднього скликань.

Зокрема, колишня голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко виклала своє бачення українських перспектив у світовому антикорупційному порядку денному. Непроста ситуація, в якій опинилася держава, з іншого боку, робить її дуже вдалим майданчиком для міжнародної дискусії з протидії корупції та відмиванню грошей, вважає Гопко.

«25-27 квітня ми плануємо провести міжнародну експертну дискусію в Києві та в Чорнобилі не просто на тему корупції – а про взаємозв’язки між корупцією та відмиванням грошей і про те, як це впливає на глобальну безпеку, довкілля, здоров’я та на енергетику. Це дуже важливо… Україна, яка вже шостий рік дає відсіч російській збройній агресії, змогла не лише досягти значним успіхів у антикорупційній сфері. Саме тут ми бачимо, як впливає російська пропаганда, бачимо вплив інших інструментів, як-от енергетичний тиск. І тому ми вважаємо, що Україна є найкращим місцем для обговорення впливу корупції та брудних коштів на довкілля, тож це має відбуватися в Києві, а також у Чорнобилі», – припускає ексдепутатка.

Україна дійсно потребує міжнародних майданчиків для обміну досвідом з протидії відмиванню грошей та корупції, із цим погоджується член Європарламенту в 2014–2019 роках Ребекка Гармс. Але вона додає: такі розмови є цінними не лише як демонстрація Україні того шляху, який вже пройшли західні держави. Вони і дискусії є не менш важливими і для багатьох країн Заходу, які теж живуть в умовах запеклої боротьби з корупцією, і мають повідомляти про це:

«Дуже важливо, зокрема, встановити верховенство права в Україні. В цьому ви можете залучитися іноземною підтримкою, і ви вже отримуєте її. Зі свого боку багатьом європейським країнам теж важливо усвідомити: гроші, виведені з інших країн їхніми клептократичними режимами, переказані до банків європейських країн (або міжнародних банків) – ці кошти частково використають проти демократичного середовища у цих країнах ЄС».

Якщо Україна та ЄС обмінюватимуться досвідом антикорупційної боротьби, то «обидві ці боротьби стануть значно більш успішними», підсумовує Ребекка Гармс.

Україна має великий потенціал для приборкання корупції, про це свідчить безліч моментів: від консолідації громадянського суспільства до здатності проводити реформи в умовах війни, зауважила Ека Ткешелашвілі, голова Антикорупційної ініціативи Євросоюзу в Україні, колишня віцепрем’єрка Грузії та ексміністр закордонних справ цієї держави.

«Україна проходить власний шлях приборкання корупції. Вона змушена робити це перед лицем реальної війни в активній фазі. Останні вибори показали: українці хочуть мати підзвітну їм владу. Звісно, багато хто незадоволений темпом реформ, я знаю це на прикладі моєї країни. Але треба розуміти, що це має бути природний процес для конкретної держави. І я пропоную більше довіряти потенціалу України, аніж бути скептиками щодо досягнення верховенства права та нульового рівня корупції», – закликає голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

Експертна дискусія в рамках ініціативи Zero Corruption продовжиться вже наступного року – 25-27 квітня, до 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Тим часом до Міжнародного дня боротьби з корупцією спеціалізовані громадські організації звітують про результати своєї антикорупційної роботи.

Зокрема, ГО «Центр протидії корупції» повідомляє про свою участь у підготовці понад трьох десятків реформаторських законів, у ініціюванні та підтримці 783 справ проти «топ-корупціонерів», а також у захисті від виведення з державного бюджету через тендери більш ніж 4 мільярдів гривень.

Водночас 38% опитаних українців вважають корупцію «частиною української ментальності», такі дані наводить організація Transparency International Ukraine.

І цей світогляд не дуже змінюють антикорупційні реформи в законодавстві, поява Антикорсуду чи тенденції глобального світу, де корупція вважається однозначним злом, ідеться в аналізі, який підготували представники Transparency International Ukraine.

Тим часом Посольство США в Україні висловило свою підтримку усім, хто займається фактами викриття корупції в країні, йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter.

«У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів», – йдеться в повідомленні.