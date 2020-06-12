Радіо Свобода Daily: Андрій Богдан відповів Зеленському щодо «порятунку» його від влади

Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука

Голова політради партії ОПЗЖ і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук задекларував низку офшорних компаній, на які частково оформлений великий бізнес в Україні, до якого має стосунок олігарх Ігор Коломойський.

Журналістський аналіз показав, що, через низку задекларованих Медведчуком фірм, його дружина Оксана Марченко володіє частками в бізнесі одразу в декількох стратегічних сферах, а саме – в енергетичних компаніях: ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; металургійних заводах: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» і АТ «Запорізький завод феросплавів»; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Гравіс-Кіно» («2+2»), ПрАТ «ТК «ТЕТ».

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука».

Стерненку вручили підозру й обиратимуть запобіжний захід

Служба безпеки України вручила активістові Сергієві Стерненку, який прийшов до будівлі відомства, підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України.

Засідання з обрання запобіжного заходу в його справі відбудеться сьогодні, 12 червня о 14:00, у Києві. Наші колеги пильно стежать за ситуацією і вже в наступній розсилці ми розповімо вам про перебіг засідання суду.

Вакарчук складає мандат депутата

Народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.

«Сьогодні я зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і сподіваюся, найближчим часом отримає свій належний розгляд. Разом із тим, хочу наголосити, що це рішення ніяким чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або, не дай Бог, припиняю свою діяльність у партії «Голос». Ми є і будемо однією командою. У нас попереду грандіозні плани», – сказав Вакарчук. Він також додав, що має у планах «великий освітній проєкт».

Богдан відповів Зеленському щодо «порятунку» його від влади

«Українська правда» оприлюднила інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським – його взяв той самий журналіст Роман Кравець, якому Зеленський пропонував стати одним зі своїх помічників через «кадровий голод». У цій розмові президент розповів про те, як відправляв у відставку Гончарука та які посади він пропонував політикам часів Віктора Януковича, а також розповів, що хотів призначити Андрія Богдана генеральним прокурором.

«Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав», – сказав Зеленський.​

Однак згодом Богдан очолив Офіс президента (ОП), тому що інших людей з потрібним досвідом, за словами президента, не знайшлося. Однак згодом Зеленський помітив, що «влада його з’їдає».

«Мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа», – зазначив глава держави.

Сам Богдан довго не мовчав і у відповідь на згадку про себе в тому інтерв'ю написав: «Щодо позбавлення мене влади, так я Вам вдячний, тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну… Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють».

Далі стисло.

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Куди йдуть гроші з Фонду боротьби з СOVID-19?

Кабінет міністрів виділив із Фонду боротьби з СOVID-19 кошти на доплати поліцейським та працівникам інших структур МВС. Напередодні запит про таке додаткове фінансування зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві посилаються на інші постанови Кабміну, які передбачають підвищення зарплат тим працівникам МВС, які відповідають за протидію поширенню коронавірусу.

Експерти, які відстежують використання цього фонду, визнають, що уряд не має ані прозорого механізму розподілу його коштів, ані стратегічного бачення, як їх витрачати. Між тим, доплати до зарплат працівників МВС – не єдина стаття витрат із «антикоронавірусного» фонду, яка викликає запитання в громадянського суспільства.

Чотири сценарії для колишніх сателітів Москви щодо вступу в ЄС

11 червня відбулася відеоконференція міністрів закордонних справ країн – членів «Східного партнерства» – євросоюзівського проєкту, який минулого року відсвяткував свій десятирічний ювілей. Світ вступив у 2020-і, і експерти почали будувати нові припущення щодо майбутнього співробітництва, метою якого свого часу заявлялося наближення до ЄС Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України – шести пострадянських республік, які намагаються відшукати свої політичні та економічні шляхи розвитку.

Ось чотири сценарії для колишніх сателітів Москви, промальованих авторами доповіді: «прагматична інтеграція», «повернення російської гегемонії», «опора ЄС на Москву» та «народне звільнення». Детальніше про кожен із них розповідає наш колега – редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи​, який раніше працював кореспондентом РВЄ/РС у Брюсселі Рікард Юзвяк.

Війна за Місяць. Хто переможе?

Востаннє нога людини на Місяць ступала майже 48 років тому, в далекому 1972-му. Загалом на поверхні земного супутника було 12 людей, і всі вони – американці. З того часу супутник Землі досліджувався лише за допомогою зондів та місяцеходів. Вважалося, що відправляти людину на Місяць невиправдано як фінансово, так і з наукової точки зору.

Утім, останніми роками підхід змінився. Країни почали говорити про повернення на Місяць та презентувати свої плани з освоєння супутника. І причин цьому кілька. На супутнику виявили великі поклади льоду, які можна використовувати для виробництва палива і тим самим зменшити витрати на запуск ракет із Землі. Через це Місяць розглядають як трамплін для вивчення Марсу й інших небесних тіл. А ще на Місяці є поклади золота, платини, титану та рідкоземельних порід, які можуть використовуватися в електроніці чи термоядерних дослідженнях.

Хто вступає в перегони за земний супутник? І як ділитимуть Місяць космічні країни? Дивіться у завершальному матеріалі.

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