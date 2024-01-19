Майже 100 ударів КАБами за дві доби: навіщо Росія рівняє Авдіївку з землею?

Проєкт DeepState в ніч проти 19 січня у зведенні повідомив про важкі останні дні для Авдіївки. За даними проєкту, армія Росії за 17 і 18 січня завдала майже 100 авіаударів КАБами по місту. Йдеться про керований боєприпас, чия бойова маса може досягати 250 або 500 кілограмів.

У звіті аналітики назвали «дуже важкою» ситуацію на південь від Авдіївки, де армія агресора просунулась на захід від дачного селища «Виноградники» та штурмували колишній готельний комплекс «Царське полювання» на західніше.

Український Генштаб повідомив вранці 19 січня аж про 127 бойових зіткнень на лінії фронту, найбільше – саме на Авдіївському напрямку.

За даними відомства, Сили оборони відбили 27 атак армії Росії на північ від міста – в районах Новокалинового, Новобахмутівки та самої Авдіївки, а також 17 на південь – біля Первомайського та Невельського.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Про де-факто міські бої, які росіяни могли вже нав'язати ЗСУ у місті, не повідомлялося. Журналіст Юрій Бутусов назвав у своєму телеграм-каналі ситуацію в Авдіївці «критичною» та заявив, що росіяни змогли зачепитися за будинки на околиці міста.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія рівняє Авдіївку з землею – і чи є за такого сценарію можливість ЗСУ втриматися у місті?

Як не допустити перетворення Авдіївки на другий Бахмут?

І скільки «броні» загарбники зосередили довкола міста?

Схід

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня цього року заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Російські війська на Сході поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня.

в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.