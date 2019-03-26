Яка національна ідея об'єднає українців – на думку кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, якою має бути національна ідея, щоб, на думку кандидатів, об'єднати усіх українців.

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Вона викладена в статті 1 Конституції України. Нічого не треба видумувати

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Заможне суспільство соціальної справедливості у незалежній країні, де люди можуть вирішувати більшість своїх проблем через механізми прямої демократії

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Повернення України на світлий шлях розвитку – вільна, демократична, заможна країна, член ЄС та НАТО, де люди матимуть європейські зарплати, європейське медобслуговування, де кожен почуватиметься у безпеці і де кожен буде рівним перед законом. Ось про таку Україну мрію і таку країну будуватиму

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Нас має об’єднати бажання і готовність працювати, щоб зробити Україну успішною і заможною

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Ідея просвітництва. Ще 150 років тому просвітництво було тим тригером, імпульсом, який запустив усвідомлення українців, що ми є нацією. Так має бути і сьогодні​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Стрімкий економічний розвиток, мир, добробут та повага. Саме таку національну ідею я виніс у назву моєї передвиборчої програми

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Ми повинні поважати усі країни, всі народи світу. Але найбільше – любити і цінувати свою власну державу, її мову, культуру, історію і народ. А українців мусимо примирити та об’єднати!

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Партія «5.10» проголосила національною ідеєю підвищення добробуту населення. Тому, що тільки економічне зростання збереже нашу національну та культурну ідентичність, захистить території та створить наше майбутнє. Тисячолітні злидні зробили Україну біднішою країною Європи, залежною від зовнішніх кредитів. І зцілить країну від цього закляття тільки добробут

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Ідея «Великої України». Україна має бути там, де є українці

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Ліквідація сучасного феодального ладу і встановлення справжньої демократичної республіки

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Безпека, добробут і гідне життя людей, вплив на регіональні та світові процеси, гідне місце і шана у світі​

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Національна ідея має бути зосереджена на тому, що Україна – насамперед це земля наших дітей. У зв’язку з цим ми маємо зробити все можливе, щоб вони народжувались, жили і були щасливими в Україні​

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Сильна економічно, незалежна політично, самобутня культурно, перспективна та модернізована країна, в якій хочеться жити та розвиватися​

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Гідний, вільний і заможний українець

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Наразі вже є одна національна ідея, яка почала об’єднувати всіх – це бажання жити, а не виживати

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

«Україна – держава трудового народу» – вона зазначена в моїй передвиборчій програмі

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

«Україна вільна, Україна соборна, Україна без холопа і без пана!» (Я. Стецько)

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Україна понад усе!

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