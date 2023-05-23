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Канни: польський кінорежисер розповів історії українських біженців у фільмі «Звідки куди»

Кадр із документального фільму «Звідки куди», що увійшов у програму Каннського кінофестивалю-2023

Cтрічка «Звідки куди» – про українців, що тікають від війни, зібрала повні зали на Каннському кінофестивалі, а під час перегляду було чутно схлипування.

Фільм польського режисера Мачека Хамели переносить глядача у мікроавтобус з українцями, які тікають від масштабної війни, розпочатої Росією проти України. Люди покидають все, що у них є, і шукають притулок за кордоном.

Режисер, він же водій цього мікроавтобуса, здійснив десятки поїздок і перевіз майже 400 людей з України до Польщі у перші шість місяців повномасштабної війни в Україні.

Мачек Хамела, режисер стрічки «Звідки куди»
Мачек Хамела, режисер стрічки «Звідки куди»

«Через три дні після нападу Росії я купив мікроавтобус і поїхав до кордону з Україною, аби забирати звідти людей і перевозити до Варшави. Через тиждень у мене вже було три мікроавтобуси і я почав їздити вже по Україні, перевозити родини знайомих до Польщі.

На початку не було навіть думки знімати фільм, навпаки я припинив зйомки, якими займався на той момент. Але вже у березні я попросив свого друга, оператора Вавжинця, приєднатися і допомагати мені з керуванням авто вночі. Мені вже важко давалися переїзди на довгі відстані, зокрема з Харківської області. Власне, так і почався наш фільм – ми взяли з собою камеру, але ми не знали, що з того врешті вийде», – розповів Мачек Хамела в інтерв’ю Радіо Свобода.

Команда стрічки «Звідки куди» на презентації у Каннах. 22 травня 2023 року
Команда стрічки «Звідки куди» на презентації у Каннах. 22 травня 2023 року

У результаті, вийшов документальний фільм, який настільки вразив Асоціацію незалежних кінематографістів Франції (ACID), що потрапив до програми Каннського кінофестивалю.

«Ми отримали багато cтрічок з України про війну, але «Звідки куди» суттєво відрізнялася від інших. Це дуже сильна робота, ми бачимо неймовірний талант режисера, який ставить себе на другий план і ми бачимо війну через історії біженців – без насильства і крові.

Я особисто відібрала цей фільм і це була доволі унікальна ситуація, коли всі 14 членів журі одноголосно погодилися, що цю стрічку треба взяти до програми, а у нас з цього приводу бувають дебати і, повірте, довгі і завзяті. І я хочу підкреслити, що цей фільм не відібрано через те, що зараз війна в Україні і нам треба у програмі представити український фільм. Абсолютно ні, просто цей фільм – це справжня перлина, яка нікого не може лишити байдужими», – розповіла Радіо Свобода представниця ACID Ваніна Він’яль.

У фільмі «Звідки куди» немає закадрового голосу. Стрічка складається з щемливих людських історій, якими діляться пасажири з водієм. Люди розповідають що залишили свої будинки, все майно, переймаються тваринами, які «плакали, коли прощалися» зі своїми господарями.

Кадр з фільму «Звідки куди»
Кадр з фільму «Звідки куди»

Окрема уваги приділена дітям, які все ж іноді хочуть бавитися, але в їхніх очах – невимовний біль, коли вони згадують своїх рідних, які лишилися в Україні.

Фактична інформація щодо ситуації в Україні подана у вигляді новин по радіо, яке водій-режисер слухає у дорозі разом з пасажирами.

«Це фільм про життя і гуманізм. Всередині цього мікроавтобуса ми бачимо життя, а ззовні – смерть. Ми бачимо, що природа зруйнована, тварини покинуті, але життя триває, люди намагаються вижити і режисер нам показує це життя. Особисто я ставив собі питання як відбуваються такі поїздки, цей фільм мені дав повне уявлення втечі людей з сумкою, куди вони мають вкласти все своє життя», – розповів Радіо Свобода глядач, французький продюсер Ніколя Тронк.

Ніколя Тронк, французький продюсер
Ніколя Тронк, французький продюсер

Команда фільму «Звідки куди» досі підтримує зв'язок із більшістю біженців, яких перевезли до Європи.

Одну з героїнь, жінку, яка втратила свою квартиру в Маріуполі, запросили і на показ у Канни.

Плану наступних показів не має, але є мета – показати історії біженців якнайширшій аудиторії, зокрема і в Україні.

Трейлер до фільму тут

Податки з українських біженців: хто, де і скільки має платити
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Податки з українських біженців: хто, де і скільки має платити

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    Євгенія Руденко

    Розповідаю про Францію – політичну, економічну, фестивальну і просто смачну. Народилася у Києві, закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та стипендіальну програму в Ягеллонському університеті у Кракові. Багато мандрувала і, врешті, останні роки живу у Франції та працюю на Радіо Свобода.

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