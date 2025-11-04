Слідом за пляжним в окупованому Росією Криму завершився оздоровчий сезон. Зазвичай він триває до кінця жовтня. За рік на півострові відпочило 6 мільйонів осіб, – повідомляв російський глава Криму Сергій Аксьонов (за докуменами – Аксенов). Це, нібито, на 16% більше, ніж у 2024-му. До цієї статистики скептично ставляться деякі експерти з туризму. Вони ж відзначають застарілу інфраструктуру та готелі Криму, які довгий час не ремонтують.

Аварійні трапи та пірси можна було зустріти у багатьох курортних містах і селищах Криму, зокрема – і в Севастопольській зоні.

На перший погляд, у Севастополі до туристичного сезону ретельно готувалися. На пляжі «Сонячний» навіть замінили старий прогнилий трап. Але нова конструкція чомусь не пройшла випробування відпочивальниками вже на початку курортного сезону.

«Наш багатостраждальний трап. Підпірки вже вилітають, тому що його до кінця не доробили. Робили «суперфахівці». Там взагалі навіть не закріпили. Чому? Тому що неправильно порахували. Одна не закріплена, друга. Помилуйтеся. Тут уже шпильки позагинало одну, другу. Є у нас Д’Артаньян і є його мушкетери. Які ось так зробили. Фуфло китайське», – так описав інфраструктурну новинку курортник у Севастополі.

Схожа ситуація була і на пляжі «Хрустальний» у Севастополі. Кримський блогер зняв канаву зі стічними водами посеред місця відпочинку.

«Це канава, в якій цвіте і пахне болотце, не що інше, як стік із душових кабін. Досить примітивна система, вкрай нераціональна», – зазначив блогер.

На околицях «Хрустального», де муніципальний пляж переходить у дикий, були забруднені і пісок, і море.

До Криму їздить соціальний турист, цей бідний росіянин

«Тут трьох мертвих птахів я зафільмував. Ось той самий дикий пляж, вигляд з іншого боку. Це місцеві нечистоти, трохи вода брудна», – каже на відео той самий блогер.

Підготовку пляжу «Хрустальний» до курортного сезону 2025 року, врешті-решт, розкритикував навіть російський глава Севастополя.

«Обіцялося, що це буде зразковий пляж міста Севастополя. У підсумку як ср*ч був, так і залишився. Усе інше теж мало кого тішить», – говорив під час своєї пресконференції Михайло Развожаєв.

За тією кредитною ставкою, яка зараз у нас є – 20% річних, це просто самогубство

Роками не ремонтуються і багато готелів Криму, які, попри все, продовжують приймати курортників. Деякі експерти переконані, що у підприємців просто немає реноваційного фонду – додаткових грошей на ремонт фасадів чи номерів.

«Немає такого фонду. Порівняємо з Туреччиною, але це некоректно. Навіть із Болгарією, якщо порівняти, хоч більш-менш схоже, хоча за сервісом все одно не дотягує. Але, тим не менше, в Криму немає таких реновацій, відсутній такий розвиток. Тому туди їздить соціальний турист, цей бідний росіянин, який їде просто за соціальними путівками. Плюс військові», – пояснює експерт у сфері туризму, засновник турагентства, кримчанин Сергій Вікарчук.

«Я не сумніваюся, що за 10 років у Криму можна було б повністю провести реновацію в усіх готелях. Але для цього мали бути дешеві кредити. За тією кредитною ставкою, яка зараз у нас є – 20% річних, це просто самогубство. Тому всі готельєри працюють так: заробляють гроші, ремонтують певну кількість номерів, вирішують якісь нагальні питання і входять у новий сезон», – говорив в одному з інтерв'ю підприємець та голова російської Федерації боксу Севастополя Олег Царьов. (В Україні Олега Царьова визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ та засуджено заочно до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна – КР).

У Представництві Президента України в АР Крим та Севастополі переконані, що середній та малий бізнес занепадають на Кримському півострові. На думку заступника представника президента України в АРК Дениса Чистікова, уся річ у тому, що в Криму масово відпочивають російські бюджетники. У них, як правило, немає коштів, щоб проводити час за межами своїх санаторіїв та лікарень, до яких вони приїхали за безкоштовними путівками.