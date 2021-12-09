Головне на ранок: Байден поговорить із Зеленським, перелік професій з обов’язковим щепленням розширюється

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським; Відсьогодні до низки професій громадян додається вимога про обов’язкове щеплення; До США відправили український космічний апарат «СІЧ-2-30».

Байден зателефонує Зеленському 9 грудня на тлі занепокоєння діями Росії

Президент США Джо Байден 9 грудня зателефонує президенту України Володимиру Зеленському на тлі занепокоєння діями Росії, яка стягнула війська до кордонів України.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер у розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США Ентоні) Блінкеном», – поінформував днями радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Розмова Байдена і Зеленського відбуватиметься через два дні після переговорів американського лідера з керівником Росії Володимиром Путіним.

Після розмови з Путіним Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Президент США також заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення.

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому.

Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

8 грудня президент України Володимир Зеленський назвав позитивним факт розмови президентів США і Росії, однією з головних тем якої була ситуації на Донбасі та біля кордонів України.

Водночас Зеленський зазначив, що деталі цих перемовин він прокоментує вже після своєї телефонної розмови з Байденом, запланованої на 9 грудня.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах, щодо намірів Росії.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявляє російський президент.

Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ Росії біля кордонів України – посол

Німецький парламент 9 грудня проведе слухання щодо накопичення російських військ біля кордонів України, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна», – написав Мельник у твітері ввечері 8 грудня.

Того дня Бундестаг обрав новим канцлером Німеччини Олафа Шольца. Він замінить на посаді Анґелу Меркель, що керувала урядом Німеччини 16 років.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах, щодо намірів Росії.

З 9 грудня розширюється перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Від 9 грудня починає діяти рішення Міністерства охорони здоров’я, ухвалене минулого місяця, про розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Згідно з наказом, до освітян і працівників центральних і місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додадуться співробітники:

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації, пояснили у МОЗ.

За даними міністерства, станом на 8 грудня в Україні повністю вакциновані від коронавірусної хвороби понад 12 мільйонів людей. Від початку вакцинальної кампанії принаймні однією дозою вакцини від коронавірусної хвороби щеплено понад 13,9 мільйона людей.

Україна відправила літаком до США супутник «СІЧ-2-30»

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» до США 8 грудня вантажним літаком відправили український космічний апарат «СІЧ-2-30». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в КБ «Південне».

Супутник дистанційного зондування землі розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» в Дніпрі.

Його планує відправити в космос ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X.

За інформацією пресслужби міжнародного аеропорту «Бориспіль», вантаж полетів з Києва до Будапешта, і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення – міжнародного аеропорту Маямі.

Запуск українського супутника «СІЧ-2-30» запланували на 10 січня 2022 року.

Раніше пуск планувався до кінця 2021 року.

Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна хоче запустити в космос.

Активна стадія розробки супутника «Січ 2-30» розпочалася 2015 року. Загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Він призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі.

Ліга чемпіонів: «Динамо» допомогло «Бенфіці» вийти в 1/8 фіналу замість «Барселони»

Футболісти київського «Динамо» поступилися на виїзді лісабонській «Бенфіці» в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів – 0:2. Підопічні Мірчі Луческу пропустили двічі вже в першому таймі – на 16-й хвилині за португальський клуб відзначився український форвард Роман Яремчук, а на 22-й хвилині – Жилберту.

У паралельному матчі «Баварія» перемогла «Барселону» – 3:0.

У підсумку групового турніру «Баварія» набрала максимум очок, 18, «Бенфіка» стала другою – 8 балів, «Барселона» (7 очок) продовжить боротьбу в Лізі Європи, «Динамо» (1 очко) завершує єврокубковий сезон.