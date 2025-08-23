Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

За добу на фронті відбулося 143 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Український військовий бригади Національної гвардії «Хартія» на позиції поблизу лінії фронту, Харківщина, липень 2025 року
Український військовий бригади Національної гвардії «Хартія» на позиції поблизу лінії фронту, Харківщина, липень 2025 року

Українські військові стримують натиск російських загарбників, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили сім атак російських військ. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ вісім разів намагаоася прорвати оборонні рубежі в районі Вовчанська, Амбарного та в бік Колодязного.

ЗСУ відбивали вісім російських атак на Куп’янському напрямку – в районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

«На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: на Добропільському напрямку від противника зачищені шість населених пунктів, стабілізація триває

Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне», – звітує штаб.

Ще 19 разів російська армія атакувала на Новопавлівському напрямку, один раз намагалася вийти на українські позиції на Оріхівському, чотири рази – Придніпровському.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу», – додає Генштаб.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

Раніше цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. 21 серпня Генштаб звітував про зачищення шести населених пунктів на цьому напрямку.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG