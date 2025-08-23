За добу на фронті відбулося 143 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Українські військові стримують натиск російських загарбників, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили сім атак російських військ. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ вісім разів намагаоася прорвати оборонні рубежі в районі Вовчанська, Амбарного та в бік Колодязного.

ЗСУ відбивали вісім російських атак на Куп’янському напрямку – в районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

«На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки», – йдеться в зведенні.

Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне», – звітує штаб.

Ще 19 разів російська армія атакувала на Новопавлівському напрямку, один раз намагалася вийти на українські позиції на Оріхівському, чотири рази – Придніпровському.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу», – додає Генштаб.

Раніше цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. 21 серпня Генштаб звітував про зачищення шести населених пунктів на цьому напрямку.