На фронті від початку доби було понад півтори сотні боєзіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00 3 листопада. Понад третину російських штурмів було на Покровському напрямку.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 57 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення в даний час тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, також бойові дії тривали на Олександрівському, Костянтинівському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському, Північно-Слобожанському і Курському, а також Південно-Слобожанському напрямках.

«Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних удари, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе і здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

3 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі, продовжують звільнення й зачистку територій, «що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська».

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.