Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На фронті від початку доби було понад півтори сотні боєзіткнень – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь по позиціях російських сил поблизу Покровська, Донецька область, жовтень 2025 року
Українські військові ведуть вогонь по позиціях російських сил поблизу Покровська, Донецька область, жовтень 2025 року

На фронті від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00 3 листопада. Понад третину російських штурмів було на Покровському напрямку.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 57 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення в даний час тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, також бойові дії тривали на Олександрівському, Костянтинівському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському, Північно-Слобожанському і Курському, а також Південно-Слобожанському напрямках.

«Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних удари, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе і здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

3 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі, продовжують звільнення й зачистку територій, «що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська».

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG