Генштаб ЗСУ повідомив про 156 боєзіткнень на фронті протягом дня

Збройні сили України продовжують зупиняти спроби російських військ просунутися вглиб української території, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 листопада.

Командування зафіксувало 156 бойових зіткнень протягом дня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили дев’ять російських штурмових дій. Ще 10 разів армія РФ атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки, одне зіткнення не завершене.

Російські загарбники проводили наступальні дії на Куп’янському напрямку – ЗСУ зупинили чотири атаки, ще шість боєзіткнень тривають. Також триває одна сутичка з чотирьох на Лиманському напрямку.

ЗСУ відбили шість російських атак у районах Серебрянки та Дронівки на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень.

Штаб зазначає, що армія РФ не намагалася наступати на Краматорському напрямку.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 59 разів атакував у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили всі атаки», – йдеться в зведенні.

Українські війська також відбили 11 атак на Олександрівському напрямку і сім на Гуляйпільському.

«На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав – наші захисники зупинили всі спроби противника. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби штурму позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту», – додає командування.





Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 листопада повідомив про отримані доповіді ситуації на фронті:

«Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції».

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

За даними ЗСУ, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



