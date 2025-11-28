Генштаб ЗСУ: кількість боєзіткнень від початку доби перевищила 200

Від початку доби 28 листопада на фронті відбулося 230 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Сили оборони, зокрема, зупинили чотири російських атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще шість – на Південно-Слобожанському. Чотири сутички тривають на момент зіткнення.

Бойові дії фіксуються на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках. Зокрема, на Лиманському російська армія атакувала 32 рази, 22 сутички тривають.





«На Покровському напрямку сьогодні ворог 54 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Родинське, Білицьке, Нове Шахове, Шахове, Новоекономічне, Никанорівка, Мирноград, Гришине, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопавлівка. Дванадцять бойових зіткнень продовжуються дотепер», – йдеться в зведенні.

ЗСУ відбили 24 російські атаки на Олександрівському напрямку – в районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Привільного, Красногірського та Єгорівки. Ще 13 боїв тривають.

Сили оборони зупинили 10 російських спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Армія РФ також шість разів намагалася просунутися на Оріхівському напрямку, тривають чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі безуспішно намагалися просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту, додає Генштаб.

Читайте також: «Горять, біжать»: як екіпажі БпЛА ЗСУ працюють по російській піхоті на Покровському напрямку

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



