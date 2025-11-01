Генштаб: на фронті від початку доби відбулось понад 130 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Від початку доби суботи, 1 листопада, на фронті відбулось 131 бойове зіткнення, йдеться в оперативному зведенні українського командування.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню», – розповіли у Генштабі.

Також відомо, що на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

«На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають. На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що протягом дня 1 листопада на Покровському напрямку армія РФ здійснила здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

«За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 – безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.