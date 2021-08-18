Головне на ранок: 153 українців хочуть повернутися з Афганістану, збірна України з футболу отримала нового тренера

З Афганістану, де владу фактично захопив фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», хочуть повернутися 153 українці, повідомили у МЗС, УАФ визначилася з виконувачем обов’язків тренера національної збірної. Про це й інше – в огляді новин Радіо Свобода.

З Афганістану хочуть повернутися 153 українці – Кулеба

Повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці, повідомив у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз – це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту», – написав Кулеба.

За його словами, наразі прямої загрози життю громадян України немає.

Тим часом, керівництво фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані, дало першу пресконференцію в столиці Кабулі, на якій заявило, що не дозволить використати країну як базу для нападів на інші держави і що жінкам будуть гарантовані їхні права – але тільки «в межах ісламу».

Рух, за повідомленнями, планує знову насадити в усіх захоплених ним частинах країни фундаменталістську версію ісламу з застосуванням шаріату – версії правових норм у межах суворого ісламського вчення.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла майже до 2000

На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 1941, по острову вдарив тропічний шторм.

За даними влади, постраждали внаслідок землетрусу 9900 людей. Негода заважає рятувально-пошуковим роботам. Було зруйновано понад 60 тисяч будинків, чимало громадських будівель пошкоджені.

Проблеми, з якими нині стикається Гаїті, посилюються політичною кризою, що охопила країну після вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня, пандемією та серйозним економічним спадом.

Росія в окупованому Криму: 3 із 5 затриманих кримських татар призначили арешти, в Україні протестують

В окупованому Росією українському Криму підконтрольні Москві суди вже призначили 17 серпня запобіжні заходи в вигляді арешту трьом із п’яти затриманих раніше того дня після обшуків у їхніх будинках кримських татар, в Україні протестують проти цих рішень.

За повідомленнями об’єднання «Кримська солідарність» і уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, ці суди в Севастополі й Сімферополі ухвалили взяти під варту на терміни до 10–12 жовтня Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова і Раїфа Февзієва.

Їм приписали «участь у створенні» або й власне «створення» осередку ісламської організації «Хізб ут-Тахрір». Ця організація легально діє в Україні, частиною якої є Крим, – але визнана екстремістською й терористичною і заборонена в сусідній Росії; Москва після незаконної окупації Криму протиправно насаджує цю свою внутрішню заборону й на окупованій нею території України.

Крім того, були затримані Рустем Мурасов і Заур Абдуллаєв. Російські «суди» в справах про їхній арешт плануються на 18 серпня.

Як заявила представниця Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, ці арешти незаконні.

У Києві зруйнували «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні

У столиці України на Алеї Героїв Небесної сотні 17 серпня спершу встановлювали інсталяцію з елементами «радянської доби», що викликало обурення представників громадськості.

Згодом мер Києва Віталій Кличко розпорядився демонтувати цю інсталяцію. Однак представники праворадикальної організації «Національний корпус», які не дочекалися виконання рішення міського голови про демонтаж інсталяції комунальниками, почали самі розбирати конструкції.

В результаті на місце прибув полк поліції особливого призначення і сталися сутички.

УАФ визначилася з виконувачем обов’язків тренера національної збірної

Виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної з футболу призначили Олександра Петракова, повідомив очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу. Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому», – мовиться у повідомленні.

В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.

На початку серпня про завершення роботи на посаді головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.