Головне на ранок: загибель військового на Донбасі, Рада Росія – НАТО в Брюсселі, у Казахстані – новий уряд

Один український військовий загинув 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу із боку підтримуваних Росією бойовиків, у Брюсселі збереться Рада Росія – НАТО, щоб обговорити пропозиції Москви про нерозширення альянсу, у Казахстані після протестів і заворушень затвердили склад нового уряду, в якому більшість попередніх міністрів зберегли посади або й отримали підвищення. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Військовий загинув внаслідок обстрілу на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося біля Новотошківського, де по позиціях ЗСУ бойовики відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цей обстріл був єдиним порушенням минулої доби, вказують у пресцентрі.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл», – йдеться в повідомленні.

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Рада НАТО – Росія збереться 12 січня в Брюсселі

Засідання Ради НАТО – Росія заплановане на 12 січня в Брюсселі, тема зустрічі – вимоги Москви щодо «гарантій безпеки», а також нарощування Кремлем військ поблизу України.

Росія вимагає від НАТО зобов’язань припинити своє розширення на схід, зокрема не давати членство Україні, і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній і Східній Європі з 1990-х років.

Як заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт під час брифінгу напередодні зустрічі, союзники по Північноатлантичному альянсу об’єднані в своїх позиціях щодо Росії перед початком Ради НАТО-Росія.

Засідання Ради НАТО-Росія 12 січня відбуватиметься після двосторонніх переговорів між США і Росією в Женеві 10 січня.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка вела ці переговори, поінформувала представників НАТО про хід розмов із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 січня заявив, що переговори США і Росії були відкритими і прямими, але не привели до прогресу з питань, які Москва вважає невідкладними.

«Ми поки не бачимо реальних причин для оптимізму», – сказав Пєсков.

Після переговорів Ради НАТО-Росія відбудеться засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 13 січня у Відні. Сполучені Штати, Росія та Україна – усі члени ОБСЄ.

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У Казахстані затвердили новий склад уряду, у ньому немає нових облич

У Казахстані затвердили склад нового уряду на чолі з колишнім першим заступником прем’єр-міністра Аліханом Смаїловим. Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, більшість членів колишнього кабінету зберегли свої посади або отримали підвищення.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідні укази 11 січня.

Колишній заступник прем’єр-міністра Роман Скляр отримав посаду першого заступника голови уряду. Віцепрем’єр Єрали Тугжанов залишився на колишній посаді. Міністр торгівлі й інтеграції Бахит Султанов зберіг портфель і натомість отримав призначення на посаду заступника прем’єр-міністра.

5 січня президент Токаєв відправив уряд Аскара Маміна у відставку на тлі протестів у країні. Відставка уряду була однією з вимог учасників протестів, які розпочалися у місті Жанаозені 2 січня і пізніше поширилися на інші регіони.

11 січня президент Казахстану висунув кандидатуру нового прем’єр-міністра – Аліхана Смаїлова.