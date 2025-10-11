Голова Міненерго доручила напрацювати механізми посилення фізичного захисту об’єктів генерації

Міністерка енергетики Світлана Грищук 11 жовтня відвідала об’єкти енергетики, які зазнали уражень внаслідок російських атак.

«Заслухала доповіді щодо ходу відновлення. Доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації», – повідомила вона в своїх соцмережах.

Грищук назвала пріоритетами посилення інженерного захисту та протиповітряної оборони, збільшення резерву обладнання та скорочення терміну аварійно-відновлювальних робіт.





«Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону. Дякую кожному енергетику та рятувальнику, усім, хто стоїть на захисті енергосистеми в ці надскладні часи», – додала міністерка.

Вона також подякувала українцям, які «відповідально ставляться до споживання енергії».

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

Читайте також: Міненерго: у Києві, семи областях та частково на Черкащині продовжують діяти аварійні знеструмлення

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.







