Головне на ранок: пожежі в Туреччині, російський модуль стикувався з МКС, Вашингтон планує збільшити допомогу Україні

У Німеччині внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей, Данілов повідомив, що РНБО проведе виїздне засідання на Донеччині, російський модуль стикувався з МКС, Палата представників США підтримала законопроєкт, яким збільшується допомога Україні, жертвами пожеж у Туреччині стали три людини.

Число загиблих унаслідок вибуху в Німеччині зросло до п’яти

У німецькому Леверкузені стався вибух на сміттєспалювальному комплексі, внаслідок якого загинули п’ятеро людей. Чиновники кажуть, що в результаті вибуху постраждала 31 людина. Поліція вказує, що ймовірність установлення причини вибуху найближчим часом невелика. Слідчих супроводжували екологи, експерти компанії, яка володіє сміттєспалювальним комплексом, та криміналісти. Безпілотники також використовуються в межах розслідування.

РНБО проведе виїзне засідання в Донецькій області – Данілов

Рада національної безпеки і оборони проведе виїзне засідання в Донецькій області 30 липня, повідомив секретар ради Олексій Данілов. Він додав, що рада розглядатиме «питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов’язані з медициною, водою», загалом порядок денний містить вісім питань. Секретар РНБО зазначив, що рада планує залучати органи місцевого самоврядування під час виїзних засідань.

Російський модуль «Наука» пристикувався до МКС

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів. Виведення модуля на цільову орбіту ускладнили проблеми з двигунами, які не запустилися, і антеною для стикування «Курс», яка не розкрилася. Вже після стикування модуль несподівано активував свої двигуни. Це змінило положення МКС, доки не вдалося активувати двигуни іншого модуля.

У США підтримали збільшення допомоги Україні – посольство

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні й поправкою щодо санкцій проти «Північного потоку-2», повідомило посольство України в США. Для набуття чинності законопроєкт мають погодити і схвалити Сенат США та підписати президент Джо Байден.

Пожежі в курортній частині Туреччини: щонайменше три людини загинули, понад 100 – поранені

Щонайменше три людини загинули, понад 100 були поранені внаслідок десятків лісових пожеж на південному узбережжі Туреччини, повідомило турецьке агентство з питань надзвичайних ситуацій AFAD. Найбільша концентрація пожеж спостерігається вздовж Середземного моря на схід від Анталії, району з численними готелями і курортами. З вогнем борються сотні пожежників за підтримки вертольотів і літаків. Фахреттін Алтун, директор з комунікацій президента Туреччини, припустив у твіттері, що причиною пожеж став підпал, і додав, що «відповідальним за це доведеться відповідати за напади на природу та ліси».