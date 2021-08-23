Головне на ранок: Вселенський патріарх провів літургію у Києві, Зеленський зустрівся з Меркель, «Динамо» розгромило «Десну»

Афганці оточили аеропорт в Кабулі, намагаючись залишити країну, Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель, Вселенський патріарх провів спільну з Епіфанієм літургію, президентка Естонії відвідала адмінкордон з Кримом, київське «Динамо» розгромило чернігівську «Десну».

Афганістан: підступи до аеропорту Кабула заполонили тисячі охочих покинути країну, є загиблі

Десятки тисяч афганців знову заполонили дороги на підступах до аеропорту Кабула з бажанням покинути країну. Бойовики «Талібану» у спробах спинити натовп вдалися до пострілів у повітря. Хаос біля летовища призвів до загибелі семи афганців за останню добу, заявили британські військові 22 серпня. При цьому не вказано, коли і як саме ці люди загинули. Водночас представник НАТО заявив, що щонайменше 20 людей загинули за останній тиждень в аеропорту Кабула та навколо нього. Повідомляється, що одні загиблі стали жертвами куль, інші були затиснуті натовпом.

Зеленський провів переговори з Ангелою Меркель

У неділю президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За їх підсумками Меркель заявила, що Німеччина буде виступати за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік-2» як зброю. У свою чергу Зеленський заявив, що Україна продовжує сподіватися на постачання зброї з Німеччини. Зеленський також підписав указ про нагородження Меркель орденом Свободи. Меркель нагороджено «за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній провели соборну літургію

Біля Софійського собору в Києві 22 серпня Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній провели соборну літургію. У ній взяли участь майже 15 тисяч вірян. Серед них був і п’ятий президент України Петро Порошенко. Патріарх Варфоломій відвідує України вже втретє. У вересні 1997 року він побував в Одесі, а в липні 2008 року – здійснив візит до Києва.

Президентка Естонії відвідала адмінкордон з окупованим Кримом

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час робочого візиту напередодні саміту «Кримської платформи» відвідала КПВВ «Чонгар» на адміністративному кордоні окупованого Криму з материковою частиною України. Кальюлайд заявила, що для відновлення територіальної цілісності України, необхідно постійно нагадувати світовому співтовариству про ситуацію, яка склалася в країні. Президент Естонії також зазначила, що ситуація з правами людини в Криму «постійно погіршується», а росіяни продовжують посилювати свою військову присутність на півострові.

Футбол: «Динамо» розгромило лідера чемпіонату і очолило турнірну таблицю

Київське «Динамо» пізно ввечері 22 серпня приймало чернігівську «Десну». Гості приїхали до столиці в статусі лідера чемпіонату і єдиної команди, яка ще не втрачала очок у новому сезоні. На 30-й хвилині гол забив Буяльський, одразу по перерві пенальті реалізував Циганков, згодом Буяльський оформив дубль, а останній м’яч у власні ворота забив Завійський – 4:0. Таким чином, «Динамо» з 13 очками після п’яти ігор очолило турнірну таблицю, «Шахтар» і «Десна» мають по 12 балів, «Ворскла» – 11, «Дніпро-1» та «Олександрія» – по 10.