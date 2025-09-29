«Нехай ніхто нікому не читає лекцій» – Туск про Європу, США і трансатлантичну оборону

Війна в Україні є справою Європи, яка має продемонструвати здатність мобілізувати свої суспільства на її підтримку. Про це, відкриваючи Варшавський безпековий форум 29 вересня, заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Коли ми побачили шокуючі кадри з Бучі й почули розповіді зґвалтованих жінок, свідків вбивства дітей під час зіткнень, мені згадалися слова моєї бабусі про її досвід у Ґданську під час Другої світової. Коли ми бачили руйнування Маріуполя – перед очима стояли польські міста. Я не такий уже й старий, та коли я ходив до школи у своєму рідному Ґданську, на пів дорозі ще були руїни», – пригадав очільник польського уряду.

Туск розкритикував тих, хто вважає війну в Україні справою насамперед її самої чи такою, яку неможливо виграти.

«Справа не в тому, чи любить хтось Україну, і який історичний досвід із нею мав – хороший чи поганий… Це питання про безпеку та виживання всієї західної цивілізації… Якщо ми програємо цю війну – наслідки торкнуться не лише нашого покоління, а й майбутніх у Польщі, по всій Європі, у США – всюди у світі. Не маймо жодних ілюзій щодо цього», – наголосив він.

Польский прем’єр зауважив, що немає «жодної найменшої причини думати в категоріях капітуляції».

«Якби ми – не лише у Варшаві сьогодні, не лише українці в Києві, але й президент Трамп, на подив багатьох, публічно сказали – так, Україна може виграти цю війну – ці слова мають велику вагу. І ця віра також», – зауважив урядовець.

За його словами, інколи є відчуття, начебто в трансатлантичній спільноті «з’являються якісь тріщини», і над цим треба працювати:

«Не питаймо, як зберегти повну єдність, як переконати, наприклад, наших американських друзів до більшої та тривалої участі в українському питанні. Перш за все, давайте покажемо, що ми здатні мобілізувати наші суспільства».

Туск вважає, що США мають право вимагати від Європи більш активної залученості. Водночас,підкреслив він, і Європа може очікувати від Вашингтона ставлення до трансатлантичної спільноти як до «того самого, що гарантує виживання нашого світу».

«Нехай вони (Європа і США – ред.) вчаться один в одного. Нехай ніхто нікому не читає лекцій, але нехай кожен вчиться обов’язкам один в одного», – підсумував голова польського уряду.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку виступив із небувало різкою критикою Росії, яку назвав «паперовим тигром», і заявив, що Україна із допомогою ЄС має можливість відвоювати всі території, окуповані російськими військами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув критичні зауваження президента США і також порівняння з «паперовим тигром». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти і газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Крім того, Пєсков назвав «помилковими» заяви Трампа про спроможність України відвоювати території.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.



