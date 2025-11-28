У Єрмака проводять обшуки – УП, нардепи

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вранці 28 листопада проводять обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака – про це повідомили видання «Українська правда» і народні депутати Ярослав Железняк («Голос») і Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»).
УП, зокрема, без подробиць повідомила, що журналістам видання вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько десяти співробітників НАБУ і САП.
Про те, в якій справі відбуваються обшуки, і який статус в голови Офісу президента, поки невідомо. У НАБУ ситуацію поки що не коментували. Радіо Свобода звернулося до бюро по коментар. Коментарів Єрмака з цього приводу також поки що не було.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («Плівки Міндіча» – аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб.) у10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».
У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.
Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.
Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція. керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».
Експредставник президента у Верховній Раді й Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що увечері 20 листопада був на зустрічі з фракцією «Слуги народу», що має більшість у парламенті: «Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків», – заявив Зеленський.
Перед цією зустріччю «слуги народу» підписувалися під ідеєю перезапустити коаліцію і відставити усіх причетних до «плівок Міндіча».
22 листопада Зеленський призначив Єрмака очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.
Форум