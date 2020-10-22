Зеленський назвав причини затримки траншу МВФ: «є люди, які працюють проти держави»

Президент Володимир Зеленський визнає, що Україна сьогодні не може обійтися без західних грошей, і стверджує, що Київ виконав усі вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) для отримання другого траншу за програмою stand-by.

«Я вважаю, що ми всі (вимоги – ред.) виконали... Але я вважаю… що і всередині країни, і зовні є люди, які працюють проти держави. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свою зацікавленість, щоб стабільності в Україні не було», - сказав Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам, яке показали в ефірі 22 жовтня.

Зеленський не став називати цих людей, але додав, що вони є в політиці. «Я не хочу перед виборами називати їхні прізвища. Я розумію, що вони роблять, і які кошти вони вкрали у держави і зараз їх витрачають на лобізм на Заході», – заявив Зеленський.

Ще на початку вересня голова Національного банку Кирило Шевченко висловлював сподівання, що Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий транш до кінця 2020 року. З аналогічними заявами виступали й інші представники української влади.

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7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

Але 1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.