Крим: фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт на 3 місяці

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив на три місяці арешт ще трьом затриманим 12 жовтня в Бахчисараї фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – Сейрану Салієву, Мемету Белялову й Тимуру Ібрагімову.

Вони залишаться в СІЗО до 9 березня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Слідчий і прокурор заявили, що не встигають закінчити слідчі дії, хоча термін утримання Салієва, Белялова й Ібрагімова закінчується. Крім того, вони вважають, що у випадку звільнення з СІЗО фігуранти справи можуть «вплинути на хід слідства, знищити докази і сховатися на території України».

Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

«Я батько чотирьох дітей, інвалід третьої групи через зір. У мене щойно народилася дитина, дружина не може розриватися», – сказав Ібрагімов у суді.

У Сейрана Салієва четверо малолітніх дітей, у Мемета Белялова – одна дитина, також він доглядає за літніми батьками.

Утримання в СІЗО адвокати розцінюють як тиск на обвинувачених із боку слідства.

Захист має намір оскаржити сьогоднішнє рішення суду.

Київський районний суд Сімферополя 6 грудня продовжив до 9 березня термін утримання під вартою ще трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – Ернесу Аметову, Марлену Асанову й Серверу Зекірьяєву.

12 жовтня в анексованому Криму російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая: Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірьяєва й Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що фігуранти згаданої справи – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині України, де, відповідно до українського законодавства, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.