Протести: як Зеленський виправлятиме помилку? Секретні розслідування НАБУ «вскриють»?

Депутати зберуться у парламенті для нового рішення щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 31 липня.

Тим часом голосувальники за резонансний закон продовжують відкликати голоси, пояснювати свій вчинок і вибачатися.

Ініційований президентом законопроєкт щодо «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» – про погодження кого він повідомив вдень 24 липня – того ж вечора з'явився на сайті Верховної Ради і визначений як невідкладний. За оцінкою НАБУ і САП, він відновлює усі їхні процесуальні повноваження та гарантії незалежності. В оприлюдненій спільній заяві антикорупційних органів зазначається, що вони брали участь в розробці тексту цього законопроєкту.

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