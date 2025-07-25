Протести: як Зеленський виправлятиме помилку? Секретні розслідування НАБУ «вскриють»?

Депутати зберуться у парламенті для нового рішення щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 31 липня.
Тим часом голосувальники за резонансний закон продовжують відкликати голоси, пояснювати свій вчинок і вибачатися.
Ініційований президентом законопроєкт щодо «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» – про погодження кого він повідомив вдень 24 липня – того ж вечора з'явився на сайті Верховної Ради і визначений як невідкладний. За оцінкою НАБУ і САП, він відновлює усі їхні процесуальні повноваження та гарантії незалежності. В оприлюдненій спільній заяві антикорупційних органів зазначається, що вони брали участь в розробці тексту цього законопроєкту.
- Чи вистачить голосів у Раді на нові рішення?
- Як Зеленський виправлятиме свою помилку?
- Чи сприймують цю спробу протестувальники?
- Нові законопроєкти повернуть незалежність НАБУ і САП?
- НАБУ наблизилося впритул до оточення президента?
На запитання «Свобода Live» відповідає директор НАБУ Семен Кривонос. Дивіться у програмі на @Радіо Свобода:
НАБУ і САП: що відбувається?
- Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.
- Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.
- Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що «НАБУ точно не підпорядковується», а з САП «будуть однією сім’єю».
- Група депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що його підписали 48 членів парламенту.
- Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».
- Голосування за законопроєкт відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру.
- У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.