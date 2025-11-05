Покровськ: реальна ситуація та прогнози. Готується наказ про вихід?

Битва за Покровськ: ситуація критична, за оцінками оглядачів.
Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що оборона триває: «Оточення наших підрозділів і частин немає».
Генштаб також повідомляє, що на фронті за добу відбулося 205 бойових зіткнень і майже половина з них – саме на Покровському напрямку.
За даними оглядача Юліана Рьопке з німецького видання Bild, російські військові захопили 85% Покровська.
- Що кажуть українські військові?
- Чи буде наказ про вихід, «доки не пізно»?
- Чи є загроза оточення?
- У чому специфіка боїв на цій ділянці фронту?
- Яка ситуація зараз у Покровську та поруч із ним?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
Кореспондент Радіо Свобода Єгор Логінов пояснює: з того моменту, як українські десантники зачистили Родинське та відбили декілька механізованих штурмів на Мирноград – «з того боку ситуація більш-менш стабільна».
У самому Покровську – все що на південь від залізничної колії нині – «сірa зона». В одній багатоповерхівці можуть бути українські військові, а в сусідній – російські, і це переросло у стрілецькі бої.
Кореспондент додає: усі елітні ресурси армії РФ зараз перекинуті під Покровськ. Отож на певних інших ділянках фронту «гробова тиша» саме тому, що сили концентрують для операцій у районі Покровська.
Форум