Покровськ: реальна ситуація та прогнози. Готується наказ про вихід?

Кореспондент Радіо Свобода Єгор Логінов пояснює: з того моменту, як українські десантники зачистили Родинське та відбили декілька механізованих штурмів на Мирноград – «з того боку ситуація більш-менш стабільна».

У самому Покровську – все що на південь від залізничної колії нині – «сірa зона». В одній багатоповерхівці можуть бути українські військові, а в сусідній – російські, і це переросло у стрілецькі бої.

Кореспондент додає: усі елітні ресурси армії РФ зараз перекинуті під Покровськ. Отож на певних інших ділянках фронту «гробова тиша» саме тому, що сили концентрують для операцій у районі Покровська.