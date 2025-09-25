Чалий: НАТО діє відповідно до вчорашнього дня

Підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

До чого готуватися Україні?

Україна готова відвойовувати території «у первісному вигляді»?

Чому Трамп заговорив про це?

Який ресурс є в України і чи готові США допомогти із цим?

США передають українське питання Європі?

Європа готова до цього?

Російські дрони у Європі: країнам НАТО варто готуватися до війни із Росією?

Коли вдарить Путін і що може змінити сценарій?

Про це @Радіо Свобода говорило з дипломатом Валерієм Чалим у програмі «Свобода Live».

У цьому інтерв’ю надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий заявив, що після нещодавніх порушень повітряного простору європейських країн російськими літаками та безпілотниками у Москві «побачили слабкість» країн НАТО.

«Я бачу ситуацію набагато гірше, ніж це було пів року тому. Тому що пів року тому ще були сумніви у росіян і у Путіна. Дійсно, вони побоювались дій НАТО. Зараз вони побачили те, що ми всі з вами побачили. НАТО діє відповідно до вчорашнього дня. До протоколів оборони своєї території, але не можуть навіть погодитись зараз, збивати чи не збивати наступного разу літак», – сказав він.

Також Валерій Чалий вважає кількість російських літаків, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії своєрідним сигналом до країн НАТО.

«Вони нахабно це роблять – показати: «Ми зробили це спеціально». От вам три! Це не один, який міг збитись [з курсу]», – звертає увагу посол.

Повне інтерв’ю за посиланням.





У ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників, як стверджує польська влада, перетнули кордон Польщі. Кілька апаратів були збиті авіацією НАТО. Також повідомлялося про проліт безпілотника в повітряному просторі Румунії. 19 вересня, як заявила влада Естонії та інших країн НАТО, три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Балтійським морем і залишалися в ньому щонайменше 12 хвилин.



