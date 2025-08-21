Нові атаки Росії: американський завод на Закарпатті під ударом

Нічна атака Росії на міста України: атакований і зруйнований американський завод електроніки Flex біля Мукачева. На Закарпатті є постраждалі і руйнування.

Яка ситуація, наслідки? Кореспондентка з місця подій.

Що відомо про завод США на Закарпатті?

Який його вплив на регіон?

Як цей обстріл сприйняв американський бізнес?

Обговорення гарантій безпеки на тлі обстрілів: які перспективи?

Як має реагувати на це президент США Дональд Трамп?

Чи є про що президенту України Володимиру Зеленському спілкуватися з російським керманичем Володимиром Путіним?

