Нові атаки Росії: американський завод на Закарпатті під ударом

Нічна атака Росії на міста України: атакований і зруйнований американський завод електроніки Flex біля Мукачева. На Закарпатті є постраждалі і руйнування.
- Яка ситуація, наслідки? Кореспондентка з місця подій.
- Що відомо про завод США на Закарпатті?
- Який його вплив на регіон?
- Як цей обстріл сприйняв американський бізнес?
- Обговорення гарантій безпеки на тлі обстрілів: які перспективи?
- Як має реагувати на це президент США Дональд Трамп?
- Чи є про що президенту України Володимиру Зеленському спілкуватися з російським керманичем Володимиром Путіним?
