Крим Реалії
Нові атаки Росії: американський завод на Закарпатті під ударом

Нічна атака Росії на міста України: атакований і зруйнований американський завод електроніки Flex біля Мукачева. На Закарпатті є постраждалі і руйнування.

  • Яка ситуація, наслідки? Кореспондентка з місця подій.
  • Що відомо про завод США на Закарпатті?
  • Який його вплив на регіон?
  • Як цей обстріл сприйняв американський бізнес?
  • Обговорення гарантій безпеки на тлі обстрілів: які перспективи?
  • Як має реагувати на це президент США Дональд Трамп?
  • Чи є про що президенту України Володимиру Зеленському спілкуватися з російським керманичем Володимиром Путіним?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

