Радіо Свобода Weekly: Сирський розповів про три наступальні операції ЗСУ

Олександр Сирський поінформував про наступальні дії ЗСУ

Сили оборони України у 2025 році діяли не лише в захисті, але мали й наступальні дії, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон», – заявив головнокомандувач ЗСУ під час спілкування з журналістами.

Українські військові на піку розширення своєї зони контролю в Курській області РФ розташовувалися у прикордонному місті Суджа і частині двох районів цього російського регіону. Про це тут

Без «Старлінків»: чи надовго блокування обмежить можливості армії РФ?

Після рішення України спільно з компанією SpaceX заблокувати роботу незареєстрованих терміналів Starlink на своїй території, російська армія вперше масово зіткнулася із наслідками залежності від західної супутникової інфраструктури. Майже одразу російські мілітарі-блогери та так звані «воєнкори» почали повідомляти про серйозні збої зв’язку на фронті – від проблем із керуванням далекобійними безпілотниками до втрати стабільної координації між підрозділами на передовій.

Ця ситуація оголила одну з ключових вразливостей армії РФ: за роки повномасштабної війни Starlink став не просто допоміжним інструментом, а основою системи управління військами та бойових дій.

Військові блогери РФ пишуть про відсутність альтернативи зв’язку SpaceX, називають ситуацію критичною і закликають своїх технічних фахівців терміново знайти рішення. Більше інформації за лінком

Чому Кремль починає і веде війни під олімпіади? Від Афганістану – до України

У давній Греції на час проведення Олімпійських ігор припиняли війни. «О спорт – ты мир» – це одне із гасел радянської пропаганди, а потім і російської. Але, як показує історія, кілька воєн Москви тісно пов’язані з Олімпіадами.

Та й зараз – під час зимової Олімпіади-2026 в італійському Мілані – Росія не збирається призупиняти чотирирічну масштабну війну проти України. Навпаки, піддає цивільне населення України масованим обстрілам, цілеспрямовано нищить енергетику, залишаючи людей без світла, тепла і води у морози. Україна кваліфікує це акт геноциду.

Нагадуємо історію – про Москву та її «олімпійські війни». Читайте і дивіться тут

Не викинути НАТО з вікна «на радість Путіну». Чи потрібна Європі своя армія?

У політичних колах Європи зараз активно обговорюють тему доцільності чи недоцільності створення об’єднаної європейської армії на тлі деякої непевності щодо відданості США Північноатлантичному альянсу.

І хоча ідея європейської армії не нова, однак на тлі війни Росії проти України активізувались розмови на тему: «А коли Росія нападе на Європу?» і як бути у цьому випадку? І чи прийдуть США на допомогу? А НАТО?

Ідея створення європейської армії отримала додатковий наголос після виступу в Давосі президента України Володимира Зеленського минулого місяця. Про це тут

«Ті з поліції, хто реально був на фронті, не потрапили б у таку ситуацію». Що кажуть про справу ветерана Русінова?

Чесне та неупереджене розслідування трагедії на Черкащині, що забрала життя чотирьох поліцейських і ветерана війни, стане випробуванням для всієї правоохоронної системи, вважають експерти. Від результатів цього розслідування, наголошують вони, залежить не лише «честь мундиру», а й довіра до поліції загалом. В іншому разі прірва між правоохоронцями та тими, хто воював, може лише поглибитися.

Подібних трагедій можна було б уникнути, якби поліцейські мали реальний бойовий досвід і розуміли психологічний стан ветеранів, кажуть експерти. Адже служба на фронті допомагає оцінювати ризики під час обшуків і затримань, а також помітити наявність зброї чи ознаки ПТСР. Коли ж поліцейські та ветерани не «на одній хвилі», навіть звичайна слідча операція може обернутися трагедією.

Що розповідає син загиблого ветерана? Чи міг колишній військовий мати конфлікт із місцевим депутатом? Яка позиція керівництва поліції? Радіо Свобода зібрало позиції сторін і оцінки експертів. Читайте і дивіться тут

«Їм не місце в Європі»: в ЄС ініціюють заборону на в’їзд для учасників війни проти України

Естонія просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Шенгенська зона – це простір без паспортного контролю, що охоплює більшість держав-членів Європейського Союзу.

Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС. Її коротко обговорили під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі 29 січня.

За словами посадовців ЄС, які спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, представники країн-членів, що взяли слово під час обговорення, загалом позитивно відгукнулися про цю пропозицію. У Брюсселі досягли згоди продовжити роботу над питанням за участі експертів із внутрішніх і зовнішніх справ. Більше інформації тут

