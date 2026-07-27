Радіо Свобода Weekly: Іран заявив, що захищатиме свої кораблі від дронів України і звернувся в ООН

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по судну в Каспійському морі

Іран звинуватив Україну в ударі по торговому судну в Каспійському морі та спробі «розширити масштаби війни».

У МЗС Ірану пообіцяли захищати свої кораблі від українських дронів, заявивши, що «ніколи втручалися у війну між Росією та Україною».

У відомстві заявили, що звернулися до ООН і міжнародної спільноти із закликом відреагувати.

Заява Ірану пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про «успішні далекобійні удари» українських сил по цілях у Каспійському морі.

«Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель», – поінформував глава української держави. Більше інформації тут

«Москва ляже через Крим». Що відомо про операцію Сил безпілотних систем «МоЛоЧКа» та її перші результати

«Москва ляже через Крим». Саме так розшифровується назва операції Сил безпілотних систем «МоЛоЧКа», яка передбачає систематичні удари по російських логістичних шляхах в Азовському, а віднедавна й у Чорному морях.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що метою цієї операції є параліч логістики нафти, пального та інших вантажів окупантів, яка здійснюється в обхід санкцій.

Наскільки результативними є українські удари по російських об'єктах у Чорному та Азовському морях? Який ефект це дає фронту й окупованим територіям України? І як така боротьба з «тіньовим флотом» впливає на економіку Росії? Читайте і дивіться за лінком

Драпатий замість Сирського: що насправді може змінити новий головком у війську

Невдоволення уже колишнім головнокомандувачем Олександром Сирським назріло давно: ще до його відсторонення понад половина опитаних українців виступали за його відставку, а список претензій до нього лише зростав – від надмірної централізації та невдалих кадрових рішень до неефективної мобілізації й гальмування реформ.

Водночас політолог Володимир Фесенко в етері Радіо Свобода назвав те, що зараз відбувається навколо Сирського, «не зовсім справедливою, але закономірною демонізацією», яку підживлює відчуття несправедливості через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Тепер ЗСУ очолив Михайло Драпатий. Від нього вже чекають змін – але що він справді може змінити, а де одного нового головкома буде замало?

Що насправді залежало від Сирського, а де його могли «демонізувати»? Які проблеми в армії Драпатий може почати змінювати вже зараз? Де закінчуються повноваження головкома і починається відповідальність президента, Міноборони та інших? Читайте тут

«Картонковий майдан» та історія України: одні – застерігають, інші – захоплюються

Нинішній «Картонковий майдан» увінчався успіхом – одна з двох його ключових вимог – відставка генерала Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ таки стала реальністю.

Але є й критики акцій протесту в час важкої війни, коли питання військового керівництва вирішуються на площах – нехай навіть і молоддю, яка становила левову частку протестувальників.

Як Україні зберегти дух демократизму і свободи, водночас не переступивши межу і не розхитуючи підвалини державності, щоб її не втратити? Що тут говорить історія України? Про це тут

Росія втратить мільярди, але не всі заборони запрацюють: «розпаковуємо» нові санкції ЄС

23 липня Євросоюз остаточно схвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, дискусії довкола якого розтягнулися на тижні. Він передбачає більше фінансових і енергетичних обмежень проти держави-агресорки. А чорні списки поповнює рекордна від початку великої війни кількість нових позицій: їх запроваджують проти 48 фізичних та 170 юридичних осіб.

«Мета сьогоднішнього пакету – ще більше підірвати російську економіку та воєнну машину. Він став відповіддю на нещодавні жорстокі російські удари, навмисно спрямовані проти цивільної інфраструктури [України]», – йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Запроваджуються, зокрема, обмеження проти компаній російського ВПК, в тому числі тими, що пов’язані з далекобійними дронами. Також – проти структур у третіх країнах, що допомагають Росії обходити експортні обмеження. Більше інформації тут

«Один стріляє в себе, а двоє здаються в полон»: комбат 157-ї ОМБр про Костянтинівку та ближні бої

Росія на початку липня заявила про повне захоплення Костянтинівки, однак, за даними українських військових та незалежних аналітиків, бої за місто тривають.

Про ситуацію на напрямку, тактику російської армії, поповнення бойових бригад та особисту мотивацію Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розмовляли з командиром 2 батальйону 157 окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним «Історик». Він доброволець та учасник битв за Вугледар, Авдіївку та Курахове.

Читайте і дивіться за лінком

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут