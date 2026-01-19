Радіо Свобода Weekly: Україна отримає 90 мільярдів євро до початку виплат репарацій РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Під суворі умови. Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС. Скільки на оборону?

14 січня Єврокомісія представила 90-мільярдну позику для України, покликану відвернути ризики дефолту в охопленій війною країні. Кошти будуть залучені за рахунок спільних запозичень країн ЄС на фінансових ринках.

Третину суми запропоновано направити на бюджетні потреби України, інші дві третини – на військові: закупівлю зброї, техніки тощо. Але на обох напрямках надання коштів супроводжуватимуть певні умови.

Перший транш позики можуть виплатити в квітні, якщо держави ЄС і Європарламент дадуть «зелене світло» найближчими тижнями: крок, який загалом вважається формальністю. Україна не повинна буде повертати позику, доки Росія не почне сплачувати їй репарації за завдані війною руйнування. Більше інформації тут

Велика війна Росії проти України триває довше за «Велику вітчизняну». Які паралелі?

В Україні не минула непоміченою одна на перший погляд малопомітна дата. 11 січня 2026 року велика війна Росії проти України тривала вже 1418 днів – саме стільки, скільки тривала війна СРСР та Німеччини, окреслена в часових рамках так званої «Великої вітчизняної», як у Росії називають Другу світову війну. Але які паралелі між нинішньою війною і війною в середині 20-го століття?

Гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз о 4:00 ранку 22 червня 1941 року. Путінська Росія напала на Україну о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року.

Війна СРСР та гітлерівської Німеччини завершилась у Берліні 9 травня 1945 року. Незважаючи на мирні зусилля і активний переговорний процес, кінця війні путінської Росії проти України ще не видно.

А 12 січня 2026 року тривалість російської агресії проти України перевершила вже тривалість радянсько-німецької війни. Читайте про це за лінком

«С-400 завжди летить у спину»: пілот МіГ-29 про бойову роботу біля лінії фронту і ППО

Наскільки небезпечними є польоти неподалік лінії фронту? Чи ефективно використовувати західні авіабомби на радянських літаках? Як літаки збивають російські ракети та «шахеди»? Чи довго українські МіГ-29 ще будуть в строю та в чому переваги F-16?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) в ексклюзивному інтерв’ю розпитали льотчика винищувача МіГ-29 (ім'я не називаємо з міркувань безпеки). Читайте і дивіться за лінком

«Приніс багато зла Україні». Чому Київ так сильно бажає зміни режиму в Ірані?

Серед чималої кількості країн, де уважно стежать за подіями в Ірані і сильно бажають зміни режиму там, одна виділяється – це Україна, яка вже майже чотири роки відбиває повномасштабне російське вторгнення.

І з перших днів нинішніх масових протестів в Ірані Київ зробив кілька офіційних заяв із закликом, «щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму».

Проте відносини Києва та Тегерану була непростими і раніше – ще до великої війни, яку підтримує іранський режим, падіння якого так прагнуть в Україні. Поглянемо на сучасний та історичний контекст. Читайте і дивіться за лінком

Російські гроші та батько у Міноборони РФ: хто готує наукові висновки до українських законопроєктів

Жоден закон в Україні не ухвалюється без них – головних наукових консультантів Верховної Ради. Їхні висновки обов’язкові до розгляду депутатів: тільки вивчивши ці заключення, вони можуть братися голосувати й ухвалювати закони, які визначають життя українців на роки.

Серед вузького кола з кількадесят головних консультанток, на експертизу яких покладається парламент – Яна Салміна, юристка, яка до приходу на цю посаду роками системно отримувала російські державні кошти на захист прав росіян в Україні через громадські організації, однією із яких і досі керує.

Про це журналістам «Схем» (Радіо Свобода) стало відомо завдяки витоку з «Правфонду» – створеної указом Володимира Путіна російської державної організації – що з 2012 року надає гранти на «захист співвітчизників за кордоном». Внутрішні документи цього фонду отримав данський суспільний мовник і поділився ними з OCCRP та іншими редакціями, зокрема «Схемами». Журналісти верифікували їх та зіставили із реальними подіями того часу.

Розслідувачі встановили, що як виконавиця російських проєктів в Україні Салміна їздила в Москву до кураторів вже після початку війни на сході та окупації Криму. А ще – що її батько працює на російську військову промисловість, мешкає у Підмосковʼї та володіє нерухомістю у Києві – квартирою, де живе сама держслужбовиця. Більше про це читайте і дивіться тут

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні держави

Верховна Рада 15 січня підтримала постанову «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». За документ проголосували 237 народних депутатів.

Текст вказує на критичну важливість захисту української мови та формування українськомовного середовища для «національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України».

«Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск», – йдеться в постанові.

Вона передбачає, поміж іншого, рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови, напрацювати з урахуванням пропозицій Інституту української мови та інших наукових, освітніх установ і затвердити Правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Також Національній академії наук спільно з Національною академією правових наук пропонується до 1 березня проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук «для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства». Більше інформації тут

