Радіо Свобода Weekly: Усик зустрівся з Трампом і був вражений Пентагоном

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Боксер Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

12 червня український боксер Олександр Усик зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, повідомила помічниця та радниця з питань комунікацій президента США Марго Мартін.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком», – підписала вона світлину.

Згодом, Усик у соцмережі Х зазначив: «Перший раз відвідую Пентагон. Важко передати емоції словами, масштаби справді вражають!» – написав він.

Раніше стало відомо, що Усик потрапив до цьогорічного рейтингу «найвпливовіших людей у спорті» за версією журналу TIME. Про це тут

Зеленський підписав закон про вилучення російської з переліку мов, захищених Європейською хартією

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що оновлює перелік мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов, і передбачає вилучення з переліку російської мови. Про це свідчить картка закону на сайті Верховної Ради.

«Важливе рішення для захисту українського мовного простору і виконання наших європейських зобов’язань. Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття й позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав», – заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Згідно з ухваленим законом, в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська й іврит. Більше інформації тут

Українська балістика: куди зможе долетіти і чи здатна збивати її російська ППО?

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна вже дуже близька до створення власних балістичних ракет. «У нас досі немає балістичних, але зараз ми на шляху до цього. Ми дуже близькі», – заявив глава держави в інтерв'ю Sky News.

Українські ЗМІ повідомляють, що починаються випробування нової балістичної ракети FP-9. Експерти наголошують на її великій далекобійності, що дозволить уражати об'єкти в тилу Росії та на всіх окупованих територіях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що «передбачене завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів». Читайте і дивіться за лінком

«Баба Яга»: як великі дрони-бомбардувальники стали незамінними для армії України

Кіл-зона зростає із кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній могли і далі перебувати військові.

Проєкт Української редакції Радіо Свобода Донбас Реалії цього разу розбирався в тому, як великі мультикоптери стали незамінною частиною не лише української оборони від російських просувань, а й елементом забезпечення українських підрозділів на найскладніших напрямках.



Саме завдяки великим мультикоптерам вдається забезпечити позиції, відрізані від основних сил. До прикладу, припаси можуть спочатку надіслати на НРК, а потім, за допомогою великого дрона доставити ще далі.



З російського боку цей клас БПЛА отримав узагальнену назву «Баба Яга» – адже їхні місії, здебільшого, відбувалися вночі. Хоча зараз пілоти цих дронів, ризикуючи бортами, чи не щодня здійснюють денні місії – і ударні, і логістичні. Дивіться і читайте тут

«Це помста»: історія 22-річної операторки FPV, яка пішла на фронт після загибелі чоловіка

«От коли закриється моя труна – тоді ти підеш в армію» – так оператор розвідувальних дронів Павло Колобаєв казав дружині щоразу, коли вона просила допомогти їй теж долучитися до війська. Він воював з 2018-го, добре знав, що таке війна, і намагався уберегти її від того, через що проходив сам.

Сьогодні Ірина «Білка» Колобаєва керує FPV-дронами у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Вдовою вона стала у 20 років. Через два тижні після, як поховала свого чоловіка, вона вирішила: буде «помста» і «квиток в один кінець». Каже, чоловік колись дав їй позивний і показав «собачі стежки» Лиману – ніби заздалегідь готував до того, що вона піде його шляхом.

Свою історію Ірина Колобаєва розповіла Радіо Свобода. Дивіться і читайте за лінком

До 135-річчя Євгена Коновальця. Кремль ліквідував лідера ОУН, щоб розколоти організацію

14 червня минуло 135 років від дня народження співзасновника та керівника Української військової організації (УВО), Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця (1891–1938).

Український визвольний рух пов’язаний із Євгеном Коновальцем. Адже близько 47 років він творив українську історію, яка комусь подобалась, а когось дуже дратувала.

Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця з цвинтаря Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди), і це може відбутися найближчим часом.

Ким був Євген Коновалець? Як вплинуло на його світогляд формування та виховання в освіченій українській родині? Якою була ситуація в ОУН і якими були погляди полковника? Про це розмова Радіо Свобода з автором численних праць, двох дисертацій та книг про Євгена Коновальця, українським істориком Іваном Хомою. Читайте і дивіться тут

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