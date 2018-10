Результати виборів в Україні вплинуть на відносини із США та Європою – експерт

Президентські та парламентські вибори в Україні в 2019 році матимуть критичне значення для України, вважає Джонатан Кетз, старший співробітник позапартійного мозкового центру «Німецький фонд Маршалла».

«Я не хочу спекулювати на тому, хто буде обраний, але найгіршим варіантом є те, що у вас у Києві буде уряд, який не налаштований на реформи, який відкине Україну назад, – заявив експерт в інтерв’ю «Голосоим Америки». – Деякі люди кажуть: «Ми не хочемо бачити чергову пост-помаранчеву революцію, де у вас будуть лідери, які не налаштовані на ті відносини та зусилля, що важливі для майбутнього України».

Питання українських виборів 2019 року та проблем, пов’язаних із ними, обговорили у вівторок у Вашингтоні на першому засіданні «Трансатлантичної групи, що працює над виборами та громадянським суспільством в Україні» (Transatlantic Task Force on Elections and Civil Society in Ukraine). Джонатан Кетз виступив одним із ініціаторів проекту.

Робочу групу заснували позапартійна неформальна коаліція «Мережа друзів України» (Friends of Ukraine Network) та коаліція провідних громадських організацій та експертів України «Реанімаційний пакет реформ». За задумом, платформа служитиме каналом комунікації між українським громадянським суспільством, аналітичними центрами та американськими і європейськими політиками.

Вибори, за словами Кетза, також можуть вплинути на траєкторію українсько-американських відносин.

«Очевидно, ми не можемо визначити, за кого голосуватиме Україна, але це має вплив, і це матиме вплив – і на результат виборів, і на те, як Європа та США співпрацюватимуть з Україною. І я думаю, що саме тому це такий чутливий момент: ми прокидаємося 1 квітня 2019 року, і, можливо, Україна вже почала рухатися в іншому напрямку. Це те, що нам доведеться розрахувати», – каже дослідник.