Радіо Свобода Weekly: Кадирову не сподобалася ідея, щоб його захопили США і Путін задумався

Від «пана Зеленського» до образ. Як змінювалася риторика Кадирова щодо президента України

Рамзан Кадиров, а згодом його сини та оточення різко відреагували на слова президента України Володимира Зеленського, який запропонував США вчинити з главою Чечні так само, як із колишнім лідером Венесуели.

Проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» з’ясував, як змінювалася риторика Кадирова щодо президента України та чи побоюється він викрадення із Грозного.

Штати могли б вчинити з Рамзаном Кадировим так само, як із колишнім лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, сказав 7 січня президент України Володимир Зеленський: «Ось вам приклад із Мадуро. [США] провели операцію. Результат усі бачили – увесь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію із Кадировим, із цим убивцею. Може, тоді Путін побачить це і замислиться». Більше інформації тут

Промова Зеленського в Давосі: «Європа має бути глобальною силою. Тією, що визначає майбутнє»

Українські соціальні мережі жваво відреагували на промову президента України Володимира Зеленського, яку він виголосив 22 січня до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Хто б міг подумати, що одного дня президент України повчатиме Європу, що їй треба робити... Останні чверть століття все було навпаки», – написав на своїй фейсбучній сторінці Oleksandr Shugai.

Що ж такого сказав Зеленський? Радіо Свобода вибрало найяскравіші цитати. Ось дві з них:

«Президент Трамп провів операцію у Венесуелі. Мадуро заарештований. Були різні оцінки цього, але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді».

«Вже четвертий рік триває найбільша війна після Другої світової у Європі, і той, хто її почав, не тільки на свободі, але й досі бореться за свої заморожені кошти у Європі. І ви знаєте, бореться не без успіхів». Низка інших цитат тут

Чи вистоїть Гуляйполе – символ Махна і символ свободи?

Останнім часом відбуваються дуже гострі бої за містечко Гуляйполе Запорізької області. За даними спеціалізованих воєнних сайтів, центр міста – це вже «сіра зона». І російські війська здійснюють спроби штурмів.

Але чому Гуляйполе – важливе місце для української історії? Та тому, що це була столиця «вільної республіки» Нестора Махна. Гуляйполе, за словами істориків, – це символ свободи.

А щодо самої постаті «батька Махна» – то Москва давно не полишає спроби «приватизувати його» для російської історії, вкравши в України. Проте Махно був українцем і є постаттю саме української історії. Читайте і дивіться про це за лінком

«Дзуськи їм, а не Донеччину!» Двоє піхотинців 130 днів тримали позицію під Костянтинівкою

Сімох російських штурмовиків у контактному бою знищили двоє піхотинців 93-ї ОМБр ЗСУ «Холодний Яр». Дмитро «К2» та Денис «Барс» – у цивільному житті кухар та помічник машиніста тепловоза – 130 днів тримали позицію в районі Костянтинівки Донецької області. Їх замінили побратими, позиція і досі за українськими захисниками.

Із «К2» і «Барсом» ми зустрілися в одному з відносно тилових містечок Донеччини: після відпустки бійці готувалися до поїздки в один із санаторіїв Трускавця.

Піхотинці розповіли Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), як за ці понад чотири місяці відчули і побороли страх першого бою; як відбивали штурми російських військ і за 20 днів до виходу опинилися під завалами; чому їх такий тривалий час не міняли та про вихід з позиції із полоненим російським військовослужбовцем. Про це тут

Пліч-о-пліч із сином на війні. 42 доби в повному оточенні. Історія Героя України Любомира Мікала

Любомир Мікало (позивний «Батя») – солдат 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. У грудні 2025 року він удостоєний «Золотої Зірки» Героя України «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Військовослужбовець 42 доби перебував в оточенні ворога (від травня до липня 2025 року) в селі Олексіївка Сумської області. Під час цієї операції втратив двох побратимів. Усі дні військовим бракувало води і харчів, постійно доводилось відбивати ворожі штурми та обстріли.

Як вдалося вижити? Як війна змінила стосунки батька і сина, які вдвох захищають Україну на фронті від початку масштабної війни? Дивіться і читайте за лінком

Хто випалив слова «слава россии» на животі українського полоненого? (розслідування)

Влітку 2025 року фото з випаленим написом «слава россии» та літерою Z на тілі українського військового Андрія Переверзєва, який повернувся з полону, облетіло весь світ.

Про обставини, як знущальний напис з'явився на животі військовополоненого, було відомо небагато. Він сам розповів, що чув, як медперсонал між собою говорив, що операцію, після якої залишилися такі шрами, проводив російський лікар. Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися цих рубців, вважає, що це був «подарунок від хірурга».

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) взялися встановити, хто і де міг це зробити з українським військовим.

Відновлюючи хронологію подій зими 2024 року – тоді, коли на тілі Андрія Переверзєва з’явився напис – журналістам вдалося з'ясувати, в якій саме лікарні Донецька оперували бранця після поранення та ідентифікувати її персонал. А найважливіше – виявити знахідки, які вказують, що оперувати (а відповідно і залишити напис) могли конкретні російські хірурги. Дивіться і читайте за лінком

