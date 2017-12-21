Радіо Свобода Daily: Порошенко і Турчинов заявляють про загрозу ескалації війни на Донбасі

Результати переговорів

У Мінську відбувся останній цього року 73-й раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що домовилися сторони?

– про святкове перемир’я: оголосити черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року

– про необхідність провести обмін заручниками на Донбасі до свят, однак ані списків, ані термінів не було озвучено

– про СЦКК: представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук стверджує, що Росія готова повернути своїх офіцерів, але за низки умов

Про деталі переговорів, ймовірність дотримання перемир’я та ситуацію на фронті у 2017 році, читайте за лінком.

Тим часом секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов не виключає, що Росія активізує військові дії після виведення своїх офіцерів із СЦКК.

А президент України Петро Порошенко виступає за залучення до СЦКК представників Німеччини й Франції. Він заявив, що небезпека ескалації конфлікту на Донбасі зростає.

Підбиваючи підсумки року, Радіо Свобода поцікавилось у перехожих на вулицях окупованого Донецька, чим їм запам'ятався 2017 рік?

А тепер стисло новини:

Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

СБУ затримала чиновника Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб Росії

Росія відмовила Києву в передачі ув’язнених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка й Олексія Чирнія

НАЗК відмовилося перевіряти можливе використання службового становища начальником УДО Валерієм Гелетеєм під час святкування свого ювілею

Державне бюро розслідувань повноцінно запрацює з 1 вересня 2018 року, заявив директор новоствореного бюро Роман Труба.

Перспективи «безвізу»

Європейська комісія оприлюднила перші підсумки роботи безвізового режиму із Україною, Молдовою та Грузією, а також з державами Західних Балкан. «Безвіз» українцям не скасовуватимуть, але влада має втримати антикорупційні результати. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив комісар ЄС, що відповідає за міграцію та внутрішні справи, Дімітріс Аврамопулос. Більше про те, чи варто турбуватися населенню України щодо можливого припинення «безвізу», за лінком.

На черзі заголовки:

Радіо Свобода взяло інтерв’ю у першого в світі віртуального політика – чатбота SAM

В Українському домі відкрили фотовиставку пам'яті Аміни Окуєвої

​Українка – одна з кращих із обсмажування кави

Львів’янка Юлія Сайчук увійшла у п’ятірку найкращих майстрів світу з обсмажування кави. Італія, Австрія, Німеччина, Швеція та Україна нещодавно на чемпіонаті світу у Китаї отримали найвищі оцінки журі. Загалом на чемпіонаті була представлена 21 країна. Як Юлія Сайчук, учасниця від України, вишуковує неповторні смаки кави у Львові і привідкрила окремі таємниці, як зробити каву смачною – за лінком.

Вірте в успіх, досягайте цілей!

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