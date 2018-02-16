«Є складні капкани»: Гопко пояснила можливу небезпеку від миротворців на Донбасі

Гості програми «Ваша Свобода»: Ганна Гопко, народний депутат України, голова комітету в закордонних справах; Олександр Моцик, представник України з політичних питань на переговорах у Мінську; Адріан Каратницький, американський політолог.

У Німеччині 16 лютого розпочала роботу Мюнхенська конференція з безпеки, один із найбільш поважних майданчиків у світі для обговорення ключових питань сьогодення. Одна з головних тем – збройний конфлікт в Україні, його вирішення, можливість миротворчої місії.

Віталій Портников: Пані Гопко, як Ви вважаєте, такі конференції дійсно допомагають вирішити проблему, чи це дискусія, яка до конкретних зсувів не призводить?

Ганна Гопко: Якщо б Україна туди їхала з уже зареєстрованим законопроектом про нацбезпеку і оборону та реформу СБУ, був би проголосований хоча б у першому читанні антикорупційний суд, наша переговорна позиція була б набагато сильнішою.

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Аргументи, які використовують представники Російської Федерації, не мали б жодного підґрунтя, щоб критикувати Україну й прив’язувати міжнародні зусилля до вирішення війни на Донбасі, до просування реформ в Україні, темп яких часто критикується.

Рішення таких конференцій не мають обов’язкового характеру, але це можливість на цій платформі, на рівні президентів, прем’єрів обговорити глобальні виклики, зокрема для України можливість показати своє бачення розв’язання, чітко зазначити наші «червоні лінії».

Запланована зустріч президента з генсеком НАТО – можливість розблокувати діяльність комісії Україна-НАТО. Виступ генсека ООН присвячений глобальним викликам. Питання миротворчої місії на Донбасі – хороша можливість, коли буде генсек ООН і генсек НАТО й Україна зможе з ключовими партнерами проговорити ті ключові завдання, мандат, які нам потрібні.

Росія не виконала жодне зі своїх зобов’язань. Чи буде виконувати в рамках миротворчої місії ООН?

Скоро чотири роки, як почалася російська агресія в Україні, Росія не виконала жодне зі своїх зобов’язань. У рамках «Мінська-1», «Мінська-2» не виконала навіть пункту про перемир’я. Чи буде виконувати зобов’язання в рамках миротворчої місії ООН? Для Заходу це має бути переконливим аргументом.

Плюс є складні капкани, які маємо враховувати. Дуже багато хто зараз, навіть серед українських політиків, говорить про «граблі», навіть лобіюючи їх: давайте,мовляв, дозволимо (і Росія на це погодиться), щоб на першому етапі миротворці з’явилися на лінії зіткнення, а Україна в свою чергу виконує одну з політичних частин зобов’язання. Далі перейдемо до другого – локалізація, виведення озброєння і аж далі побачимо контроль над кордоном. Для України це неприйнятний сценарій!

Єдиний для України правильний вихід: що більшу ціну платитиме Росія за свою агресію, то швидше побачимо її погодження

Єдиний для України правильний вихід, про що говорить Курт Волкер постійно:що більшу ціну платитиме Росія за свою агресію, то швидше побачимо її погодження.

Краще дотискати Кремль через санкції, не дозволяти збільшувати поставки газу і нафтопродуктів на ринок ЄС

Зараз краще дотискати Кремль через санкції, енергетичний блок, не дозволяти їм збільшувати поставки газу і нафтопродуктів на ринок нафтопродуктів особливо на ринок ЄС, посилювати «кремлівський список».

Ше одна небезпека: як тільки буде погодження мандату на якомусь із варіантів, Росія почне вимагати пом’якшення санкцій

Це буде крутішим меседжем, ніж обговорення мандату (миротворчою місії – ред.), що може затягтися. До жовтня 2018-го залишилося небагато часу. Кремль тиснутиме на український парламент, використовуючи західних партнерів: давайте вкотре продовжимо закон. Ще одна небезпека: як тільки буде погодження мандату на якомусь із варіантів, Росія почне вимагати пом’якшення санкцій.

Миротворці можуть прийти, а потім знадобиться погодження, щоб вони залишили територію України.

– Пане Моцик, «план Расмуссена» включає в себе застереження, що серед миротворчого контингенту не мають бути країни-члени НАТО, але можуть бути країни, які влаштовують і Україну, і Росію, серед них називаються Білорусь і Казахстан – країни-члени ОДКБ, члени Євразійського економічного союзу – не просто союзники, а в білоруському випадку сателіти Москви! Це що, не «червона лінія»?

Олександр Моцик: Це є «червоною лінією». Якщо автори цього звіту говорять, що не мають бути представлені країни-члени НАТО, тому що Росія їм не довіряє, то маємо логічно говорити і про інший блок, нехай не такий потужний, але це військовий блок – «блок безпеки» (ОДКБ – ред.), як його називає Російська Федерація. Країни, які входять до цього блоку, логічно не повинні також мати свої військові контингенти під час цієї миротворчої операції. І це ще більше стосується Білорусі, яка є частиною Союзної держави з Росією.

Хто міг би брати участь? Країни, до яких є довіра і України, і Росії. Крім Швеції і Бразилії ще Фінляндія, Австрія.

Російські війська мають бути з України виведені. І це має передувати ще розміщенню миротворчих сил ООН

Маємо миротворців розмістити зразу ж по всій окупованій території з виходом на держкордон, щоб припинити перевезення на щоденній основі війська Російської Федерації і озброєння... Російські війська мають бути з України виведені. І це має передувати ще розміщенню миротворчих сил ООН.

– Пане Каратницький, те, що відбувається в Мюнхені з цією презентацією доповіді про миротворців, із зустрічами, чи не є це свідченням того, що Заходу хотілося б якнайшвидше навіть не вирішити, а «заморозити» український конфлікт?

«Замороження» конфлікту може бути і в інтересах України. Дає довгий час для консолідації нації

​Адріан Каратницький: Можливе «замороження» конфлікту може бути і в інтересах України. Це дає довгий час для консолідації нації. Очевидно погано, що є постійно жертви молодих українських героїв на передовій. Але, думаючи про різні альтернативи, не знаю, чи це є найгірше («замороження» конфлікту – ред.).

Є важливим не притиснути Україну до ще більшого компромісу заради умовного миру, який може бути більш шкідливим, ніж «заморожений» конфлікт

Є важливим, щоб не притиснути Україну до якогось ще більшого компромісу заради умовного миру, який може бути ще більш шкідливим, ніж «заморожений» конфлікт. Раніше був страх загрози саме такої змови.

Ситуація для України є кращою, ніж була декілька років тому

Тепер Україна має зрозумілішу альтернативу «замороженого» конфлікту і ще має надію на продовження економічного тиску на Росію, можливо, і посилення, особливо через певну заангажованість, агресивніше ставлення Америки щодо санкцій. Ситуація для України є кращою, ніж була декілька років тому.

Україна не може здавати будь-які території, які, на підставі міжнародних прав, їй належать

Україна не може здавати будь-які території, які, на підставі міжнародних прав, їй належать. Вона повинна мати стратегію інтеграції населення в мовних, економічних питаннях.

Це руйнування жахливе, з великим жертвами і з великими муками людей, творить поле для відновлення не лише в економічному розумінні, але і в духовному. Має бути адекватна співпраця зі внутрішніми біженцями. Якась частина з них, повернеться колись на Донбас і буде певним ядром українізації цієї території.