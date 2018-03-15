Горе аншлюсу

(Рубрика «Точка зору»)

В Австрії і в усьому світі відзначили 80-ту річницю аншлюсу – приєднання Австрії до нацистської Німеччини. Проводили скорботні церемонії, говорили правильні слова...

Тим часом 80 років тому все було зовсім інакше. Німеччина готувалася до приєднання Австрії десятиліттями – поява при владі нацистів тільки прискорила процес. У самій Австрії було чимало політиків, які були прихильниками аншлюсу. Австрійська армія без будь-яких проблем пропустила окупанта на свою територію. Жителі Австрії закидали квітами машину рейхсканцлера Адольфа Гітлера – цей прийом так сп'янив фюрера, що він пішов на негайне приєднання окупованої країни, без будь-якої федерації або Союзу держав.

Окупант провів референдум, на якому переважна більшість жителів Австрії висловилася за аншлюс. У світі це рішення тоді зустріли з розумінням. Нагадували, що ідея об'єднання Німеччини і Австрії була провідною політичною ідеєю в обох країнах з часів закінчення Першої світової війни. Що об'єднання не відбувалося тільки через протидію держав-переможниць у цій війні. Що зараз відновлена справедливість, до якої так прагнули німці. І якщо людство не хоче нової війни, то воно має з розумінням поставитися до відновлення цієї справедливості і появи на політичній карті Європи єдиної Німеччини.

А все було зовсім навпаки. Рішення про приєднання Австрії, що Гітлер ухвалив у односторонньому порядку, тільки заохотило фюрера, переконало його в своїй повній безкарності, в можливості нової експансії. Був зруйнований світовий порядок, що встановився після Першої світової війни і гарантував рішення складних питань за столом переговорів і з повагою до суверенітету держав. Далі вже були Судети, Польща, Друга світова війна.

І дивно, що людство так і не вивчило цього уроку. Що через десятиліття після аншлюсу Австрії стався аншлюс Криму – приблизно за тим же сценарієм і зі схожим «розумінням історичної справедливості». Давайте будемо відверті – більшість австрійців 80 років тому була за аншлюс. Як і більшість німців. І тій, і тій більшості тоді на міжнародне право було, за великим рахунком, наплювати. І наслідків свого бажання «возз'єднатися» вони не уявляли, а тих, хто був проти, вважали безнадійними маргіналами. А в результаті принесли горе і собі, і мільйонам інших людей в усьому світі. І саме це горе має бути справжнім критерієм аншлюсу. І в Австрії, і в Криму.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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