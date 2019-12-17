Поки Путін є президентом Росії, війна на сході України не закінчиться (світова преса)

«Хижацтво Росії» в Україні коштувало вже 14 тисяч життів , а французький президент попри це вирішує налагодити з Москвою відносини , – The American Interest .

Про «тріщини» у підтримці України з боку Заходу йдеться в статті американського видання Bloomberg.

Про потенційну газову угоду між Росією та Україною в умовах можливих американських санкцій пишуть CNBC.

В статті американського видання The American Interest підводять підсумки паризької зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна та нагадують, що «хижацтво Росії» в Україні коштувало вже 14 тисяч життів.

Автор статті, дослідниця Даян Франсіс, пише, що збройний конфлікт в Україні став найбільшою гуманітарною катастрофою Європи з часів Другої світової війни. І тим не менш, французький президент Емманюель Макрон вирішує, що настав час для détente («розрядки») з Росією. Він одразу ж назвав саміт успішним, але насправді його зусилля були просто гарним жестом. Річ у тім, що нічого не зміниться до тих пір, поки Володимир Путін залишатиметься президентом Росії, йдеться у статті.

Макрон заявляє, що прямі відносини з Росією «дуже важливі» для Європи. А Німеччина, в свою чергу, вже дуже скоро стане вузлом з’єднання для російського газу в Європі, адже будівництво газогону «Північний потік-2», який оминатиме Україну в постачанні газу до Європи, майже завершене. Більшість членів ЄС виступали проти цього проєкту, тому що він послабить Україну.

«Після добудови «Північного потоку-2» Путін зможе робити з Україною все, що хоче, і тоді ми потенційно можемо мати його армію на східному кордоні ЄС», – попереджав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький ще два роки тому.

Санкції – єдиний захист

«Санкції та ізоляція Кремля – єдиний захист проти майбутньої агресії, а Україна – останній оплот Європи проти Росії», – пише автор. Армія України за розміром така ж сама, як і у Франції, а в економічному плані Україна – це просто «подарунок із молодою, освіченою робочою силою, ІТ-сектором світового класу, масовим аграрним та промисловим потенціалом та електоратом, який переважно голосував за демократію, верховенство права та європеїзацію», – пише дослідниця.

Тільки Путін і його режим можуть зупинити цю війну, переконана Франсіс. «Російські лідери можуть вважати окуповану територію обмінною монетою для переговорів, але монета не має валюти, враховуючи розкрадання та спустошення, яке вони спричинили», – йдеться у статті.

Якою б не була стратегія росіян, «війна залишатиметься ще одним замороженим конфліктом, і Україна повинна рухатися далі. Єдиний її варіант – захистити себе від мародерів на сході та процвітати», – пише Франсіс.

Про «тріщини» у підтримці Україну з боку Заходу пишуть в статті американського видання Bloomberg.

Російського президента Володимира Путіна за стіл переговорів допомогли привести санкції США та ЄС. Але камінь спотикання все той самий: Росія хоче, щоб будь-яка угода перешкоджала бажанню України вступити в ЄС та НАТО. Якщо би президент України Володимир Зеленський погодився на подібну угоду, це могло би спричинити ще одну революцію, йдеться у статті.

«Те, що почалося у якості суперечки щодо того, чи буде Україна рухатися на Схід чи на Захід, викликало більш широкі питання щодо її майбутнього як єдиної держави. Українці, орієнтовані на Захід, сподіваються, що поєднання майбутнього їхньої країни з ЄС зміцнить інституції, підсилить демократію та залишить часи радянської влади у минулому», – йдеться у статті.

Сьогодні Захід підтримує Україну політично, фінансово та військово, але «починають з’являтися тріщини».

Річ у тім, що президент США Дональд Трамп не приховує свого прагнення мати кращі відносини з Росією, навіть незважаючи на російське втручання у президентські вибори у США 2016 року.

В Європі автор також вказує на «тріщини». Президент Франції Емманюель Макрон хоче потепління у відносинах з Москвою, що викликає питання про глибину прихильності Заходу до України, переконаний автор статті.

Новий газовий контракт та санкції

Росія та Україна хочуть підписати нову газову угоду на тлі загрози американських санкцій. Про це йдеться в статті американського телеканалу CNBC.

Новий газовий контракт треба підписати до кінця року. Десятирічна угода про транзит газу закінчується 31 грудня, і наразі тривають переговори.

Але викликів для досягнення нової угоди чимало. Серед них геополітична напруга між Росією та Україною, виклик для США, спричинений російським домінуванням на європейських енергетичних ринках та поки що недобудовані російські газопроводи.

Росія сподівалася, що до цього моменту «Північний потік-2» буде вже добудований, і що він оминатиме Україну, мовиться у статті. Газогін мали б запуститися в середині 2020 року, але тепер це може статися пізніше через імовірність санкцій США щодо компаній, які беруть участь у проєкті, в рамках щорічного законопроєкту про оборону США на 2020 рік.

Експерти вважають, що Київ та Москва досягнуть нової угоди, але обидві сторони будуть жорстко торгуватися.

«Суперечка між «Нафтогазом» та «Газпромом» ускладнюється тим, що вона стосується корпоративних питань між обома компаніями, а також політичного конфлікту між Росією та Україною», – заявив у коментарі CNBC Дараг Макдауелл, керівник відділу Європи та Центральної Азії у компанії Verisk Maplecroft. На його думку, обидві державні корпорації бояться подарувати іншій стороні геополітичну перемогу, що стимулює обидві сторони займати позиції максималізму та триматися «до останньої хвилини».

Після переговорів між президентами Росії та України у Парижі газова угода виглядає більш правдоподібно, переконаний автор статті.