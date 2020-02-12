Радіо Свобода Daily: Причини відставки Богдана і портрет призначеного Єрмака

Відставка голови Офісу президента. Що було не так із Андрієм Богданом?

Тепер доступ до вуха президента Володимира Зеленського матиме інша людина. Глава держави підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначення на цю посаду Андрія Єрмака. ЗМІ неодноразово писали про нібито існуючий конфлікт між цими двома членами команди Зеленського, та висловлювали різні версії з приводу його природи. Радіо Свобода дізнавалося в експертів, чи справді непрості стосунки між Єрмаком і Богданом стали причиною відставки останнього.

У фотогалереї Радіо Свобода пригадало майже 9 місяців перебування Богдана на посаді.

Андрій Богдан став одним із семи голів адміністрацій президента України, які провели на цій посаді менше від року. Радіо Свобода також пригадує, скільки протрималися на цій посаді попередники Єрмака.

Що ми знаємо про Андрія Єрмака?

Отже, президент Зеленський замінив Андрія Богдана іншим Андрієм – Єрмаком. Продюсер та правник Єрмак із весни минулого року обіймав посаду з лаконічною назвою – «помічник президента». У цьому статусі він встиг злітати за українськими полоненими до Росії, взяти участь у «нормандській зустрічі» і з’явитися в свідченнях дипломата Вільяма Тейлора у Конгресі США. Радіо Свобода зібрало все, що відомо про нового голову ОП.

Що ще варто знати? Розповідаємо коротко.

Коронавірус у Китаї та евакуація українців

Фахівці прогнозують, що епідемія китайського коронавірусу досягне свого піку в лютому, після чого кількість випадків зараження поступово почне зменшуватися. Однак представників ВООЗ турбують випадки зараження вірусом за межами Китаю, що, на їхню думку, може стати серйозною загрозою для всього світу. Адже попри зусилля світової спільноти у боротьбі з епідемію, число смертей вже перевищило 1000.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я дала назву коронавірусу – Covid-19.

Пацієнти, хворі на коронавірус, які лікуються в лікарні в Ухані, станцювали разом із медиками, щоб залишатися позитивними і побороти вірус.

Грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищений на 56%

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України. Із 5 до 11 лютого (це шостий тиждень епідсезону) на ГРВІ захворіла 260 тисяч 871 людина, з них понад дві третини, 68%, складають діти до 17 років. Від початку епідсезону госпіталізовано 95 тисяч 364 людини, 76,8% із них – діти.

День жінок у науці: три «гості з майбутнього» та їхня girl power у data science

У новій реальності ви матимете доступні та індивідуально підібрані ліки, за рецептом до лікаря вас везтиме таксі без водія, а про інфаркт, який мав би статися за півтора роки, ви зможете дізнатися того ж дня на КТ (комп’ютерна томографія – ред.). Наступного тижня ви кинете курити – і це продовжить ваше життя ще на 30 років. Якщо уявити нову реальність в Україні не вдається – не біда. Проходячи лікування в одній із розвинених країн, ви зможете спілкуватися з cім’єю та друзями з України так, ніби вони поряд із вами. Нагадує науково-фантастичні сценарії з життя онуків? Уже ні. Героїні цього матеріалу кажуть, що шлях від розробки нових моделей до їхньої інтеграції в індустрію триває не довше кількох років. Уже сьогодні вони займаються розробками ключових рішень машинного навчання для медицини, фармацевтики, автономного водіння та mixed reality.

«Черкаси» будуть чинити опір». 10 подробиць про воєнну драму, що виходить на кіноекрани

27 лютого в український кінопрокат виходить стрічка «Черкаси» режисера Тимура Ященка. Прем’єрний показ воєнної екшен-драми про кількатижневий опір українського військового корабля в Криму навесні 2014-го відбувся на Одеському міжнародному кінофестивалі торік. Щоправда, тоді глядачі побачили режисерську версію, а нині у прокат виходить продюсерська – і між ними є певні відмінності. Скажімо, у режисерській версії фільм мав назву «U311 Черкаси». Частину діалогів, які там були російською мовою, для прокату переозвучили українською.

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