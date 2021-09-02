Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

2 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

2 вересня 1996 року у незалежній Україні з'явилася в обігу своя грошова одиниця – гривня. Ще 15 днів разом із нею паралельно діяв купоно-карбованець, який поступово вилучали з обігу

Які події очікуються?

  • У Хмельницькому на Майдані Незалежності відбудеться прощання із Героєм України, підполковником Олександром Петраківським, тяжко пораненим в бою біля міста Щастя 20 липня 2014 року. Він помер після семирічного лікування.

    Внаслідок поранення підполковник переніс кому, десятки складних хірургічних втручань, проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США

20 липня 2014 року, коли очолювана Петраківським група потрапила у засідку, він віддав свою каску підлеглому бійцеві, чим врятував йому життя, і через кілька хвилин був поранений в голову осколком міни. Попри тяжке поранення, продовжував командувати діями групи і виносив у безпечне місце поранених.

Ім’я Героя України Олександра Петраківського викарбовано на стелі в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Почесний караул біля Народної стіни пам'яті у День пам'яті захисників України. Михайлівська площа Києва. 29 серпня
Почесний караул біля Народної стіни пам'яті у День пам'яті захисників України. Михайлівська площа Києва. 29 серпня
  • В місті Крань (Словенія) відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.
  • На літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях зі стрільби, плавання, легкої атлетики, веслування, тхеквондо, стрільби з лука, бадмінтону і настільного тенісу.
Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)
Embed
Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)

No media source currently available

0:00 0:12:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Цей день в історії

  • 1945 року в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписано акт про капітуляцію Японії в Другій світовій війні.
  • Того ж дня В’єтнам проголосив незалежність від Франції і утворення нової держави – Демократичної республіки В’єтнам.
  • 1996 року у незалежній Україні з'явилася в обігу своя грошова одиниця – гривня. Ще 15 днів разом із нею паралельно діяв купоно-карбованець, який поступово вилучали з обігу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG