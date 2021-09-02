2 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?

У Хмельницькому на Майдані Незалежності відбудеться прощання із Героєм України, підполковником Олександром Петраківським, тяжко пораненим в бою біля міста Щастя 20 липня 2014 року. Він помер після семирічного лікування. Внаслідок поранення підполковник переніс кому, десятки складних хірургічних втручань, проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США

20 липня 2014 року, коли очолювана Петраківським група потрапила у засідку, він віддав свою каску підлеглому бійцеві, чим врятував йому життя, і через кілька хвилин був поранений в голову осколком міни. Попри тяжке поранення, продовжував командувати діями групи і виносив у безпечне місце поранених.

Ім’я Героя України Олександра Петраківського викарбовано на стелі в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

В місті Крань (Словенія) відбудеться неформальна з устріч міністрів закордонних справ країн ЄС .

. На літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях зі стрільби, плавання, легкої атлетики, веслування, тхеквондо, стрільби з лука, бадмінтону і настільного тенісу.

В Україні обговорюють підсумки візиту президента Володимира Зеленського до США та його зустріч із Джозефом Байденом.

Цей день в історії