2 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?
- У Хмельницькому на Майдані Незалежності відбудеться прощання із Героєм України, підполковником Олександром Петраківським, тяжко пораненим в бою біля міста Щастя 20 липня 2014 року. Він помер після семирічного лікування.
Внаслідок поранення підполковник переніс кому, десятки складних хірургічних втручань, проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США
20 липня 2014 року, коли очолювана Петраківським група потрапила у засідку, він віддав свою каску підлеглому бійцеві, чим врятував йому життя, і через кілька хвилин був поранений в голову осколком міни. Попри тяжке поранення, продовжував командувати діями групи і виносив у безпечне місце поранених.
Ім’я Героя України Олександра Петраківського викарбовано на стелі в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
- В місті Крань (Словенія) відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.
- На літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях зі стрільби, плавання, легкої атлетики, веслування, тхеквондо, стрільби з лука, бадмінтону і настільного тенісу.
- В Україні обговорюють підсумки візиту президента Володимира Зеленського до США та його зустріч із Джозефом Байденом.
Цей день в історії
- 1945 року в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписано акт про капітуляцію Японії в Другій світовій війні.
- Того ж дня В’єтнам проголосив незалежність від Франції і утворення нової держави – Демократичної республіки В’єтнам.
- 1996 року у незалежній Україні з'явилася в обігу своя грошова одиниця – гривня. Ще 15 днів разом із нею паралельно діяв купоно-карбованець, який поступово вилучали з обігу.
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