Головне на ранок: день розмови Байдена з Путіним, вихід Києва і 8 областей з «червоної» зони

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня поговорять у режимі відеоконференції, зокрема, про Україну; «Червона» зона щодо поширення COVID-19 скорочується; Катери «Айленд», передані США, внесли до складу ВМС України.

Байден і Путін 7 грудня проведуть переговори на тлі зростання напруги довкола України

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову – на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним президент США Джо Байден потелефонує президентові України Володимиру Зеленському. Ввечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони «узгодили позиції», написав у твітері голова держави.

Віртуальна зустріч відбудеться на тлі зростання міжнародного занепокоєння щодо намірів Москви – представники НАТО і західних військових і розвідувальних служб вказують на значне нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Вашингтон і Київ стверджують, що Москва зібрала десятки тисяч військовослужбовців разом із танками та артилерією на заході Росії та може планувати масштабну агресію вже в січні.

Reuters цитує неназваного чиновника адміністрації США, який сказав, що Байден планує наголосити на занепокоєнні Вашингтона щодо російської військової діяльності і нагадати про американську підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Звичайно, [на порядку денному] будуть двосторонні відносини, які залишаються в досить жалюгідному стані», – заявив 6 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перед відеоконференцією з Путіним Байден провів телефонну розмову з лідерами союзників США Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленням, лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликали Росію до деескалації напруженості в регіоні.

2 грудня Байден заявив, що працює над кількома рішеннями, щоб Путіну було «дуже, дуже важко» здійснити військову ескалацію проти України.

Зеленський поговорив із Блінкеном: «узгодили позиції» перед розмовою президентів США і Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, запланованою на 7 грудня.

«Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно і скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Нічого про Україну без України», – написав Зеленський у твітері ввечері 6 грудня.

У пресслужбі президента України додали, що під час розмови «було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Росію» з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

У Білому домі 6 грудня повідомили, що вже після розмови президентів США і Росії Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському.

Про це ж повідомив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В ефірі телеканалу ICTV ввечері 6 грудня він наголосив, що Україна дотримується «такої логіки», за якої жодні домовленості щодо України не повинні ухвалюватися без її участі.

За словами міністра, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, українська сторона довідається про домовленості, яких вдалося досягти.

Київ і 8 областей переходять у «жовту» зону. Список обмежень

Від 7 грудня Київ і вісім областей України (Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська і Херсонська), де спостерігається стабілізація ситуації з поширенням захворюваності на COVID-19, виходять із «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, у згаданих регіонах діятимуть обмеження, характерні для «жовтої» зони.

У межах «жовтого» рівня епіднебезпеки, згідно з постановою уряду, заборонено:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів і співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні й міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники і відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на «жовтому» рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення і мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення, наголосили в МОЗ.

Термін дії «жовтого» сертифіката нині складає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Заклади освіти можуть працювати у звичайному режимі, за умови отримання всіма співробітниками хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19. В іншому випадку, співробітники підлягають відстороненню. За винятком наявності протипоказів до вакцинації, підтвердженим медичним висновком.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

Від 6 грудня в Україні посилено правила карантину в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

За даними МОЗ, станом на 5 грудня в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,4 мільйона людей, померли – 88 280.

Катери «Айленд», передані США, внесли до складу ВМС України – Міноборони

Два патрульні катери типу Island «Суми» і «Фастів», які прибули до Одеси зі США 23 листопада, офіційно внесли до складу Військово-морських сил України в рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил 6 грудня, повідомили у Міністерстві оборони.

«Міністр оборони України Олексій Резніков і командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа вручили пам’ятні знаки включення до складу ВМС командиру патрульного катеру «Суми» капітан-лейтенанту Микиті Гречусі та командиру патрульного катеру «Фастів» капітан-лейтенанту Сергію Щербині», – йдеться в повідомленні.

Також Резніков і Неїжпапа передали сертифікат на 12 легкоброньованих автомобілів «Хаммер» тимчасовому виконувачу обов’язків командира 140 центру спеціального призначення полковнику Вадиму Пастуху.

Про те, що Сполучені Штати передали два американські патрульні катери класу «Айленд», які вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси, 8 листопада повідомило посольство США в Україні. 23 листопада вони прибули до Одеси.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року, вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО, повідомило дипломатичне відомство.

Офіційна передача перших кораблів українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтиморі (штат Меріленд, США).

Патрульні катери отримали бортові номери «Слов’янськ» (P190) і «Старобільськ» (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС ЗСУ.

М’янма: хунта скоротила термін ув’язнення Аун Сан Су Чжі до двох років

Військова хунта в М’янмі скоротила чотирирічний термін ув’язнення усуненій лідерці Аун Сан Су Чжі до двох років.

Як повідомило державне телебачення країни, це стало можливим через часткове помилування, ухвалене контрольованим військовими урядом.

Винесений політикині раніше вирок, який передбачав чотирирічне ув’язнення, викликав обурення міжнародної спільноти.

У тому числі його розкритикували представники Великої Британії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, міжнародних організацій, а також Нобелівського комітету, який свого часу присудив їй премію миру.

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Рішення від 6 грудня вважається першим із низки вироків, за якими 76-річна Аун Сан Су Чжі може опинитися за ґратами на десятиліття.

1 лютого військові у М’янмі скинули уряд Аун Сан Су Чжі. Військові заявили, що впевнена перемога її партії «Національна ліга за демократію» на виборах в листопаді минулого року стала результатом масових фальсифікацій.

Після державного перевороту Су Чжі утримують під вартою за низкою звинувачень, серед яких – корупція, фальсифікація виборів, порушення закону про державну таємницю і порушення протоколів надзвичайної ситуації щодо коронавірусу.

Її команда відкидає всі звинувачення.

Після військового перевороту в М’янмі, який поклав край десятиліттю мирного розподілу влади між раніше всевладними військовими і демократично обраною владою, країна опинилася в стані хаосу. У боях між силовиками і супротивниками хунти були вбиті сотні демонстрантів, десятки тисяч були вимушені втекти зі своїх домівок.