Головне на ранок: Україна запевняє в роботі «без обмежень» для авіакомпаній світу, канцлер Німеччини прибуває до Києва

Україну відвідує ще один лідер Заходу – канцлер Німеччини Олаф Шольц: Більшість авіакомпаній продовжують працювати в Україні «без будь-яких обмежень», запевняє Мінінфраструктури; В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків COVID-19.

Канцлер Німеччини прибуває до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого приїжджає з робочим візитом до України, повідомляє Офіс президента України.

За повідомленням, Володимир Зеленський матиме зустріч з Олафом Шольцем, за підсумками якої о 14:20 президент і канцлер зустрінуться із представниками ЗМІ.

15 лютого Шольц поїде до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

До поїздок у Київ і Москву канцлер Німеччини побував із візитом у Вашингтоні, де мав переговори з президентом США Джо Байденом, після якої американський лідер заявив, що позиції США і Німеччини щодо України збігаються.

Раніше канцлер Німеччини попередив Росію про «серйозні» економічні й політичні наслідки в разі ескалації військової агресії проти України.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон перебував із візитами в Москві і Києві.

Президент Володимир Зеленський напередодні під час телефонної розмови запросив президента США Джо Байдена в найближчі дні відвідати Україну, повідомила пресслужба глави української держави.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, залишити країну з міркувань безпеки на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Більшість авіакомпаній продовжують роботу в Україні без обмежень – Мінінфраструктури

Більшість авіакомпаній продовжують працювати в Україні «без будь-яких обмежень», заявляє Міністерство інфраструктури з посиланням на підсумки робочої наради 13 лютого.

У міністерстві заперечили інформацію про закриття повітряного простору, заявивши, що таке рішення не приймалося.

За повідомленням, участь у нараді взяли керівництво Офісу президента, Державної авіаційної служби, державного підприємства «Украерорух», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній.

«За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу», – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві визнають, що деякі перевізники можуть стикатися зі складнощами через коливання на ринках страхування. Як йдеться в коментарі міністра Олександра Кубракова, ринки страхових послуг вразливі до інформаційного поля.

«Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону», – заявив він.

У міністерстві додають, що уряд планує «надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку».

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.

Пристайко заявив, що Україна «могла б» відмовитися від вступу в НАТО. МЗС заперечило

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. Він заявив в інтерв’ю BBC Radio 5 Live, передає BBC News Україна. У Міністерстві закордонних справ України заявили Радіо Свобода, що слова посла «вирвані з контексту».

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: «Ми могли б», уточнивши: «враховуючи ту загрозу, яка є», Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

«Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони(Росія – ред.) прийдуть завтра?» – сказав посол. За його словами, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

На уточнення ведучого, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, Пристайко відповів: «Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно».

Водночас посол наголосив, що в разі вступу України до НАТО це не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії, бо «Росія вже оточена країнами НАТО».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що слова Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, «вирвані з контексту».

«Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що «безперечно, найкращою такою гарантією» був би негайний прийом України до Альянсу.

«Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – наголосили у міністерстві.

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їх права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнаввав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.

В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 13 лютого виявили 16 993 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 447 дітей і 252 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я вранці 14 лютого.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 2 270 людей, 9 338 – одужали, 142 людини померли. За добу зробили понад 60 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків 13 лютого виявили в Києві (2293).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,5 мільйонів людей, 102 950 – померли.