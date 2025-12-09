Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося понад 60 боїв, майже половина – на двох напрямках на Донеччині

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 9 грудня становить 62, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Безсалівка, Волфине, Студенок, Малушине, Рижівка Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та Олександрівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка та у бік Данилівки, чотири боєзіткнення тривають», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно–Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

8 грудня українські військові підтвердили, що відвели підрозділи з Лисівки й Сухого Яру на півдні від Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб уникнути оточення.

За даними Десантно-штурмових військ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, противник активно обстрілює місто з допомогою КАБів і за минулий тиждень сили РФ скинули на місто 21 авіабомбу.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.