Генштаб ЗСУ: кількість боєзіткнень на Покровському напрямку від початку дня зросла до 69

Від початку доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 листопада.

«Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», – йдеться в зведенні.

Зокрема, 11 боїв мали місце на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Армія РФ 17 разів атакувала на Південно–Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та в бік Дворічанського й Колодязного.

Армія РФ шість разів намагалася наступати на Куп’янському напрямку, в бік Петропавлівки й Піщаного, два боєзіткнення тривають на момент зведення.

ЗСУ відбили три російських штурмових дії на Лиманському напрямку. На Слов’янському тривають три сутички з 14. Бойові дії також тривали на Краматорському та Костянтинівському напрямках.





«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають», – повідомляє штаб.

Українські військові відбили 18 російських атак на Олександрівському напрямку. Дев’ять боєзіткнень мали місце на Гуляйпільському напрямку, в районах Успенівки та Новоуспенівського.

Генштаб зафіксував два зіткнення на Оріхівському напрямку, одну російську спробу просунутися вперед – на Придніпровському.

Угруповання військ «Схід» повідомило увечері 8 листопада, що в Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військ, вони «безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста».

7 листопада 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



