ВАЖЛИВО
Генштаб ЗСУ: кількість боєзіткнень на Покровському напрямку від початку дня зросла до 69

Український артилерист веде вогонь на позиції поблизу Покровська, жовтень 2025 року
Український артилерист веде вогонь на позиції поблизу Покровська, жовтень 2025 року

Від початку доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 листопада.

«Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», – йдеться в зведенні.

Зокрема, 11 боїв мали місце на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Армія РФ 17 разів атакувала на Південно–Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та в бік Дворічанського й Колодязного.

Армія РФ шість разів намагалася наступати на Куп’янському напрямку, в бік Петропавлівки й Піщаного, два боєзіткнення тривають на момент зведення.

ЗСУ відбили три російських штурмових дії на Лиманському напрямку. На Слов’янському тривають три сутички з 14. Бойові дії також тривали на Краматорському та Костянтинівському напрямках.


«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають», – повідомляє штаб.

Українські військові відбили 18 російських атак на Олександрівському напрямку. Дев’ять боєзіткнень мали місце на Гуляйпільському напрямку, в районах Успенівки та Новоуспенівського.

Генштаб зафіксував два зіткнення на Оріхівському напрямку, одну російську спробу просунутися вперед – на Придніпровському.

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

Угруповання військ «Схід» повідомило увечері 8 листопада, що в Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військ, вони «безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста».

7 листопада 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

