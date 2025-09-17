Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 40 російських атак на Покровському напрямку протягом дня

Протягом дня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 вересня.

Вісім штурмових дій армії РФ Сили оборони відбили на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському російська армія 11 разів штурмувала позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Одрадного та в бік Григорівки й Обухівки, чотири бої тривають.

ЗСУ зупинили п’ять із шести російських атак на Куп’янському напрямку – армія РФ наступала в районах Борівської Андріївки, Кіндрашівки, Богуславки та в напрямку Куп’янська.

15 боєзіткнень мали місце на Лиманському напрямку, п’ять із них тривають на момент зведення. 11 російських штрумів Сили оборони відбили на Сіверському напрямку. Бойові дії також тривали на Краматорському та Торецькому напрямах.

Читайте також: «Ми не можемо віддати це місто». Що відбувається в Костянтинівці, яку намагається захопити армія РФ

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер», – повідомляє Генштаб.

Російські війська 16 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку, один бій триває.

Одну атаку командування зафіксувало на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському російська армія тричі наступала в районі Кам’янського за підтримки авіації.

«На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Антонівка та Інгулка», – йдеться в зведенні.





За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська та Слов’янська.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.







