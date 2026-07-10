«Чіткий сигнал на підтримку миру». Україна закликала Радбез ООН розглянути резолюцію про негайне припинення вогню

Україна закликала Раду безпеки ООН розглянути резолюцію про негайне припинення вогню.

«Параліч Ради безпеки ООН щодо злочинів Росії має бути зупинений міжнародною спільнотою, яка все ще поважає міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми знову звертаємося до членів Ради безпеки з проханням негайно внести на розгляд проєкт резолюції, що закликає до негайного і безумовного припинення вогню. Такий крок буде чітким сигналом на підтримку відновлення всеохопного, справедливого і тривалого миру для України», – сказав заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко, виступаючи на засіданні Радбезу 9 липня.

Засідання було скликане на прохання України через чергові масовані російські удари.

Павліченко додав, що для Росії є лише один шлях вперед: припинити війну проти України.

«Це вимагає від Москви визнання того, що її війна є історичною катастрофою. Якщо вони відмовляться її зупинити, витрати і наслідки для Росії продовжуватимуть зростати. Вибір за Москвою. Але відповідальність за те, щоб вони зупинилися лежить на нас», – сказав він, закликавши до посилення тиску на Росію.

Заступник постійного представника України зауважив, що травень і червень «були одними з найсмертоносніших місяців для українців за останні чотири роки – це факт, підтверджений звітами ООН».

«На жаль, липень продовжує цю трагічну і варварську тенденцію. Щодня російські ракети, бомби й дрони вражають житлові будинки та цивільну інфраструктуру по всій Україні. Київ залишається головною ціллю всіх цих атак і страждає від руйнівних наслідків», – наголосив він.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.