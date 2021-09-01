Головне на ранок: Байден і Зеленський поговорять у Білому домі, 200 українців залишаються неевакуйовані з Афганістану

У Білому домі на 1 вересня запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом; Ще близько 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану; В українських закладах освіти розпочався новий навчальний рік.

Зеленський і Байден проведуть зустріч у Білому домі

У Білому домі на 1 вересня запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом.

«Президент із нетерпінням чекає на візит у середу і на те, щоб посилити зв’язки, які з’єднують наші країни», – заявили раніше в Білому домі.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня Зеленський повідомив, що Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

Того ж дня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – Кулеба

Ще близько 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація з кількістю охочих постійно змінюється.

«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – наголосив Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США, його цитує hromadske.

За його словами, в Афганістані залишають люди, зокрема діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю й безпеці.

Міністр додав, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну також попросили чотири країни.

Раніше в МЗС України повідомили Радіо Свобода, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

В українських закладах освіти розпочався новий навчальний рік

В українських закладах освіти сьогодні новий 2021-2022 рр навчальний рік.

«Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», – йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Перший урок у новому навчальному році міністерство рекомендує присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

1 вересня заклади також можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-сторінці ГС «Освіторія».

Білорусь: вироки Колесніковій та Знаку виголосять 6 вересня

Вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку мають виголосити 6 вересня.

Телеграм-канал ув’язненого політика Віктора Бабарики процитував адвоката Колеснікової Володимира Пильчанка, який заявив 31 серпня, що гучний судовий процес завершиться наступного тижня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Раніше держзвинувачення попросило 12 років колонії для учасників Координаційної ради опозиції Максима Знака та Марії Колеснікової.

Підсудних звинувачують у спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування.

Колеснікову затримали 8 вересня. На наступний день затримали Знака. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями.

Колеснікова та Знак відігравали активну роль у масових вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах минулого року. Колеснікова стала одним із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тіхановскою та Веронікою Цепкало.

Учасники протестів звинувачують владу у фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. У країні були порушені сотні кримінальних справ. Багатьох обвинувачених за ними білоруський правозахисний центр «Весна» визнав політв’язнями.

Країни ЄС і США не визнають легітимними минулорічні вибори. Щодо низки білоруських чиновників, включаючи Лукашенка, запроваджені санкції.

Паралімпіада: збірна України здобула 31 серпня 13 нагород

У сьомий змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо українська команда здобула 13 нагород, серед яких 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові.

Чемпіонами стали плавці Андрій Трусов (50 метрів, вільний стиль, клас S7) та Максим Кріпак (100 метрів, батерфляй, S10) і легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра, F20).

Українські паралімпійці здобули в Токіо 67 медалей (15 золотих, 33 срібних, 19 бронзових). У неофіційному командному заліку українці залишаються п'ятими.

Лідирує команда Китаю зі 132 медалями (62, 38, 32), другими йдуть паралімпійці Великої Британії – 80 нагород (29, 23, 28).

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту, команда складається зі 143 атлетів.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.