Що змінюється для ВПО: житло, догляд і збереження соцвиплат

Аліна Ткаченко

Щоб не втратити виплати, низка категорій внутрішньо переміщених осіб має пройти ідентифікацію. Цю процедуру можна здійснити до 1 листопада – особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через відеозв’язок або у дипломатичних установах за кордоном. Також держава запускає нові програми підтримки ВПО: житло для пенсіонерів у сільській місцевості, безкоштовні помешкання для маломобільних осіб, довгостроковий медсестринський догляд.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав інформацію про ці ініціативи.

Ідентифікація, щоб не втратити виплати

До 1 листопада окремі категорії ВПО повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб зберегти соціальні виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Процедура є обов’язковою для тих, хто отримував допомогу з початку повномасштабної війни до червня 2025 року.

Зокрема, цю процедуру мають пройти малозабезпечені сім’ї, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, особи з інвалідністю, пенсіонери тощо. Без проходження процедури виплати можуть бути припинені.

Як пройти ідентифікацію:

– особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації отримувача. Із собою необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, вік і містить інформацію про місце проживання;

– електронна ідентифікація за допомогою «Дія.Підпису» в особистому кабінеті на порталі електронних послуг фонду;

– через відеозв’язок, подавши заявку на порталі фонду;

– за кордоном, звернувшись до дипломатичної установи для підтвердження факту перебування особи в живих.

У ПФУ додають, що одержувачі державних соціальних послуг, яким у вересні 2025-го припинено виплати, для призначення та продовження виплат мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та необхідними документами.

У вересні Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Її мета – автоматизувати процеси надання соціальної підтримки та посилити захист персональних даних громадян.

Вебінари для ВПО

Із 21 жовтня розпочинається серія вебінарів для внутрішньо переміщених осіб, організована Секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини та громадською організацією «Відродження України 2022». Онлайн-зустрічі заплановані щовівторка та щочетверга з 10:00 до 11:30 і триватимуть до 22 січня 2026 року.

Серед тем вебінарів: грошова допомога на проживання, реєстрація права власності на майно на окупованих територіях, умови кредитування «єОселя», працевлаштування та перекваліфікації, гранти на власну справу та інші актуальні питання для переселенців.

Зареєструватися на онлайн-вебінари можна за лінком.

Житло у сільській місцевості

У Мінсоцполітики розробляють програму забезпечення житлом переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила заступниця міністра Тетяна Кірієнко.

За її словами, частина переселенців пенсійного віку, які нині проживають у санаторіях, висловили бажання оселитися у сільській місцевості. Міністерство планує провести опитування серед ВПО у місцях тимчасового розміщення, щоб з’ясувати, де саме вони хотіли б проживати. Також відомство напрацьовує варіанти підтримки сільських громад, які мають помешкання та готові облаштувати їх для проживання людей.

Житло для маломобільних переселенців

В Україні стартував експериментальний проєкт із безкоштовного проживання для маломобільних переселенців. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, послуга розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги. ВПО зможуть проживати у спеціально облаштованих приміщення до одного року безоплатно.

Послуга передбачає:

– забезпечення житлом із необхідними зручностями;

– можливість самостійно готувати їжу;

– допомогу у веденні домашнього господарства та вирішенні проблемних питань;

– розвиток соціальних навичок;

– залучення фахівців, служб незалежно від форм власності.

Експеримент із медсестринського догляду

Для ВПО також готують експериментальний проєкт із надання медсестринського догляду. Він спрямований на людей, які потребують постійного медичного нагляду та допомоги в побуті, повідомляє Національна служба здоров’я України.

Заклади-учасники експерименту надаватимуть такі послуги:

– догляд, виконання лікарських призначень, контроль стану здоров’я;

– допомогу з гігієною, харчуванням, самообслуговуванням;

– психологічну підтримку;

– тимчасове проживання з чотириразовим харчуванням;

– соціальний супровід.

Послуги будуть безкоштовними для переселенців, які евакуювалися, перебувають у транзитних пунктах або потребують довготривалого догляду за висновком лікаря. Проєкт фінансуватимуть з окремої бюджетної програми Мінсоцполітики.

До 14 листопада заклади, які хочуть долучити до експерименту, можуть подати свої заявки.

За словами представниці УВКБ ООН в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, станом на вересень цього року статус внутрішніх переселенців мають 3,7 мільйона осіб. Лише з початку цього року понад 190 тисяч українців змушені були залишити свої домівки через бойові дії в Донецькій, Харківській та Сумській областях. Із них понад 35 тисяч перебували у різних транзитних центрах після евакуації.