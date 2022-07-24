Радіо Свобода Weekly: ЗСУ можуть взяти російське угруповання в оточення і звільнити Херсонщину

Про зброю, гроші, санкції, зерно і статус терориста для Росії. Інтерв’ю з послом США

У США запровадили низку жорстких санкцій проти Росії і продовжуватимуть це робити надалі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода зазначила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

Амбасадорка розповіла про:

ймовірність оголошення Росії державою-спонсором тероризму;

те, як саме США допомагатимуть Україні на шляху до її перемоги;

прокоментувала можливі дії Росії щодо спроб анексії новоокупованих територій України та методи протидії цьому.

«ГРАД», БРЕМ-Д, БМД, «Корд» – бронетехніка та зброя, відбиті в боях на Миколаївщині

ЗСУ освоюють трофейне озброєння. Журналісту Крим.Реалії показали зброю і автопарк бронетехніки, яку відбили в російських військових у боях на Миколаївщині. Особливо цінні екземпляри – система залпового вогню БМ-21 «Град». Такої модифікації «Градів» на озброєнні ЗСУ немає. Єдина машина на всі збройні сили України – російська БРЕМ-Д – це бойова ремонтно-евакуаційна машина десанту. Серед цінних екземплярів також МТ-ЛБ, у народі «Мотолига» – вона тепер як донор для ремонту іншої техніки. У 25-у бригаду ЗСУ відправили відновлену трофейну БМД-2, вона повністю з дюралюмінію, на озброєнні має 30-міліметрову гармату та протитанковий комплекс. Також українській армії дісталися зразки російської стрілецької зброї: трофейний «Корд», зенітний кулемет 12,5 калібру.

По дорожніх листах, які знайшли у трофейних машинах, відстежили, що майже вся техніка і озброєння прийшли з окупованого Криму, а туди потрапили через Керченський міст.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Із HIMARS «ЗСУ можуть взяти російське угруповання в оточення і звільнити Херсонщину до осені»

Що відомо про обстріли Антонівського мосту на Херсонщині? У чому важливість цього об’єкту для українських та російських військових? Як може розвиватися ситуація на південному фронті? Ці та інші питання обговорювали в проєкті Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Масовий розстріл на пошті. Хто з російських офіцерів віддав наказ?

Село Перемога, Броварський район Київської області. 28 лютого російська армія зайшла сюди з боку Нової Басані, що на Чернігівщині. В той день військові здійснили масовий розстріл п’ятьох жителів села. Це сталося у приміщенні «Нової пошти».

Журналістам вдалось поспілкуватись з одним із тих, кого солдати допитували на пошті і кому погрожували вбивством, але йому вдалось вижити. Сьогодні він розповідає про те, що бачив на власні очі, і згадує офіцерів, чиїх наказів слухались солдати.

Один із них – це Олександр Васильєв – він же «Сан Санич», він же «Норман» – російський військовослужбовець, якого «Схеми» (Радіо Свобода) раніше допомогли правоохоронцям ідентифікувати.

Згодом Васильєву та ще одному майору Київська обласна та Броварська окружна прокуратури спільно із СБУ та НАБУ повідомили про підозру «в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з вбивством».

Спецрепортаж про ще один злочин РФ під час окупації Київщини.

«Коли видно, що ворог горить – тоді вони стихають» – бійці про ситуацію біля окупованого Донецька

Піхотинці на передовій за кілька кілометрів від Донецька останнім часом відзначають зменшення активності російських військ: сильні артилерійські обстріли відбуваються кожного дня, але штурмових дій ворог не веде.

Зі своїх позицій українські бійці, здебільшого мобілізовані після повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого, спостерігали пожежу на нафтобазі у Донецьку на початку липня – саме після точкової роботи української артилерії тут відзначають зменшення активності противника. Відеосюжет Романа Пагулича.

Зрадники, Татаров чи слабка робота: що змусило Зеленського прощатися з Бакановим і Венедіктовою

Те, про що непублічно подейкували останнім часом, відбулось насправді: Володимир Зеленський ініціював відставку свого давнього товариша Івана Баканова з посади голови СБУ.

Утім, якщо це рішення президента стало для багатьох очікуваним, то указ глави держави про відсторонення (ще не так давно своєї близької соратниці) Ірини Венедіктової з посади генпрокурора навпаки – дещо здивував суспільство.

Що відбувається? Чому в цій історії говорять про збільшення впливу заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака – Олега Татарова?

Що про свою відставку та відсторонення кажуть самі Баканов та Венедіктова? І чому в парламенті були незадоволені їхньою роботою ще задовго до 24 лютого? Читайте у матеріалі.

Новий курс долара: що буде далі?

36 і 6. Саме такий офіційний курс гривні до долара 21 липня встановив Нацбанк. Офіційний курс одномоментно підняли на 25 відсотків. Експортери радіють, адже тепер зможуть більше заробляти у гривневому еквіваленті. А от критики рішення НБУ зазначають: високий офіційний курс призведе до ще більшої інфляції. Чому НБУ пішов на такий крок та що тепер буде з економікою, яка стикається із небаченими викликами повномасштабної війни? Розбирався Сашко Шевченко.

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