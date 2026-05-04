Радіо Свобода Weekly: СБУ повідомила про ураження ракетного корабля РФ у Фінській затоці

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Хмара доповів Зеленському про атаку на порт Приморськ і ураження носія «Калібрів»

Генерал-майор Євгеній Хмара, який є тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ, повідомив президенту України Володимиру Зеленському про «успішне ураження обʼєктів порту Приморськ» у Фінській затоці, яке було спільно операцією Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

«Уражено ракетний корабель «Каракурт», також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», – написав Зеленський у соцмережах 3 травня.

Раніше з Росії надійшли повідомлення про атаку дронів, зокрема, і по балтійському порту Приморськ у Ленінградській області. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що в порту виникло «загоряння», проте невдовзі його «наслідки було ліквідовано». Про це тут

Європарламент підтримав створення Спецтрибуналу щодо РФ і наголосив на необхідності «координації всіх механізмів»

Європарламент підтримує створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Також у резолюції, схваленій 30 квітня 446 голосами «за», парламент засуджує неодноразові жорстокі та навмисні російські удари по цивільних цілях в Україні і заявляє, що агресивна війна Росії є кричущим порушенням міжнародного права.

Крім того, Європарламент заявляє, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто має можливість керувати або сприяти вчиненню злочину агресії, зокрема на високопоставлених політичних, військових та судових діячів, таких як депутати Держдуми Росії або члени Конституційного суду цієї країни.

Депутати Європарламенту також висловлюють повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, скоєних в Україні, нагадуючи про зобов’язання держав-членів ЄС згідно з Римським статутом заарештовувати та видавати осіб, щодо яких на їхній території видано ордери на арешт МКС. Більше про це тут

Донеччина як «кістка в горлі» та Луганщина, про яку «Гугл» все пам’ятає. Цілі РФ і реальність

Армія РФ посилила тиск на Покровському напрямку – він тривалий час є лідером за кількістю бойових зіткнень, але становище Сил оборони, кажуть бійці, ускладнилось. 21 квітня 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомив про загострення ситуації в Гришиному – селі на північний захід від Покровська. Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець охарактеризував цей натиск армії РФ на Гришине як «кривавий ідіотизм».

Раніше в етері Радіо Свобода начальник відділу комунікацій 7-го корпусу Володимир Полевий назвав утримання позицій на півночі Покровська та Мирнограда «логістичним кошмаром». Він зазначив, що з тактичного погляду оборони 7-го корпусу ці позиції не несуть жодних переваг – тільки ризики.

Яка мета Росії на Покровському напрямку? Яким чином агресор збирається її досягти? Навіщо начальник Генштабу РФ уп’яте заявив про нібито захоплення всієї Луганської області? Про це журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розпитали військового аналітика Владислава Селезньова. Читайте і дивіться тут

Росія казала: «У нас такого нет». Але його відшукали в полоні. Історія про кохання і віру

«Скажіть, що я її кохаю» – цей напис на коробці з речами залишив своїй дружині Аміні її чоловік Іван. Так він попрощався перед виходом на бойове завдання, з якого не повернувся. Чоловіка вважали зниклим безвісти. Цей прощальний напис Аміна витатуювала у себе на руці.

Історія подружжя Іванченків із Херсонщини схожа на кінороман: однокласники закохались ще в 14 років і відтоді не розлучались. Разом пережили пів року окупації в рідному селищі. Коли виїхали, Іван в 19 років пішов добровольцем на фронт.

Під час оборони Кліщіївки на Донеччині військовий зник безвісти. Аміні сказали, що він загинув, але вона не вірила і продовжувала його шукати.

Що саме сталось з Іваном, де українська розвідка відшукала його та як Аміна не втрачала віру і робила все, щоб врешті обійняти коханого? Свою історію подружжя розповіло проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Читайте і дивіться за лінком

Бізнес родини Новинського у Криму підтримує армію РФ, поки бізнесмен осів у Хорватії (розслідування)

Підприємство «Балаклавське рудоуправління» в окупованому Криму, яке раніше входило до групи компаній «Смарт-Холдинг» екснардепа та бізнесмена Вадима Новинського і яке було переоформлене на його рідного брата у 2014 році, продовжує видобуток корисних копалин та сплачує сотні мільйонів рублів податків у бюджет РФ.

Крім того, підприємство та його працівники допомагають та підтримують армію Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну – у відкритих джерелах повідомляють про ремонт військового транспорту та участь у волонтерських проєктах на підтримку військових РФ.

Сам Новинський, якого оголосили у розшук в Україні за підозрою у держзраді, називаючи «куратором РПЦ в Україні», тим часом осів у Хорватії: зареєстрував там місце проживання, а у 2025 році придбав маєток у місті Самобор площею понад 1400 квадратів та земельними ділянками у понад 2,5 гектари з виноградниками та садами. Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми». Читайте і дивіться за лінком

«Важко пробивати допомогу Україні, коли такі кошти йдуть на розкіш». Квартира Ахметова в Монако: чи є проблема?

В Україні широкий резонанс викликала інформація бізнес-агенції новин Bloomberg про купівлю найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим однієї з найдорожчих – якщо взагалі не найдорожчої – квартир у світі вартістю понад пів мільярда доларів в Князівстві Монако. Це далеко не перша супердорога нерухомість в Європі, яку купив Ахметов, компанія якого підкреслює, що покупка сталася до широкомасштабної війни Росії проти України.

Але чи є тут проблеми? Як це впливає на імідж України, яка є однією з найбідніших держав Європи і, до того ж, постійно просить про допомогу в Заходу? Про це тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут