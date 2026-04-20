Радіо Свобода Weekly: Український P1-Sun вже знищив понад 3 тисячі дронів РФ

«Найдешевший у світі». Розповідь про P1-Sun – головну зброю проти «шахедів»

Від першого прототипу до першого збиття – лише три місяці. Поки Росія намагається ускладнити свої дрони, оснащуючи «шахеди» ракетами, відеокамерами та танковими мінами, українські розробники створюють системи повної автоматизації для полювання у повітрі.

БПЛА від компанії SkyFall P1-Sun – дрон-перехоплювач, який самі розробники жартівливо називають «пісюн» – має на своєму рахунку вже понад 3 тисячі підтверджених уражень, а ціна такого «мисливця» у десятки разів менша за вартість цілей, які він знищує.

Як українська технологія за близько 1000 доларів нівелює мільйонні витрати агресора, чому цим досвідом цікавляться за кордоном та чи реально керувати дроном-перехоплювачем з іншого кінця світу?

Про це проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів представник компанії SkyFall. Інтерв'ю було записане в рамках підготовки програми на тему потенціалу військової співпраці України та країн Перської затоки. Читайте і дивіться тут

«Дорога життя» до Костянтинівки: як українські бійці захищають «артерію» між тилом та лінією фронту

Костянтинівський напрямок – один із найгарячіших на Донеччині. Російські війська намагаються тиснути на Костянтинівку і найближчі населені пункти, збільшуючи глибину ураження. Зокрема, і за допомогою дронів, застосування яких стає все інтенсивнішим, розповідають українські бійці. Тепер і Дружківка, що розташована за понад 10 кілометрів від Костянтинівки, стає все менш придатною для життя.

Протистояти навалам дронів намагаються мобільні вогневі групи та підрозділи дронів-перехоплювачів. Із однією з мобільних груп 24-ї окремої механізованої бригади – на пішому чергуванні на околицях Дружківки та на трасі, яка веде в Костянтинівку, – побувала знімальна група Радіо Свобода. Про це тут

Перший бойовий вихід – довжиною у пів року: історія бійця 128-ї ОВМБр «Дике поле»

Перший бойовий вихід – і одразу довжиною у майже пів року. Саме стільки на бойових позиціях провів боєць 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» Ігор.

«Слухати небо – це перше правило. І мінімально рухатися, менше пересувань», – ділиться ключовими настановами, якими керувався під час перебування на позиціях військовослужбовець



Йому 34 роки. Родом він з Одеської області. Будівельник. До війська долучився у 2025 році. До цього мав лише досвід строкової служби. Під час свого першого бойового виходу провів разом із двома побратимами 161 день на позиціях на Запорізькому напрямку. Радіо Свобода поспілкувалось з військовим і записало його історію. Читайте і дивіться тут

Два способи повернення із СЗЧ: інструкція для військових

В Україні досі діє можливість спрощеного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) – це дозволяє військовослужбовцям швидко поновитися і уникнути кримінальної відповідальності. Водночас зараз ця процедура не дає можливості потрапити в обраний підрозділ. Альтернативний шлях – повернення через суд. Він складніший і триваліший, але дає змогу самостійно обрати підрозділ.

Чинне законодавство продовжує використовувати норму, що передбачає: у разі СЗЧ уперше військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернеться на службу.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) публікує інструкцію, як діяти при обох наявних варіантах повернення у стрій, і разом із юристом полку «Рейд» СБС пояснює їхні ключові відмінності. Читайте за лінком

Канікули в Маямі, бізнес в окупації, мільйони в бюджет РФ: що приховує нардеп від «ОПЗЖ» Віталій Борт (розслідування)

Віталій Борт в українській політиці вже 20 років. Починаючи з 2006-го кілька разів обирався народним депутатом до Верховної Ради. Переважно від проросійських сил – «Партії регіонів» та «Опозиційної платформи – За життя». Після заборони останньої – приєднався до депутатської групи «Платформа за життя та мир».

У лютому цього року у парламенті було декілька пленарних засідань. Частину з них депутат пропустив. Бо відпочивав за кордоном, а саме – у Флориді. Там, у Маямі, живе його родина і там же він має нерухомість.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) встановили, що таких поїздок до Флориди під час повномасштабного вторгнення парламентар Борт здійснив чимало. Іноді – замість офіційних відряджень.

Крім того, журналісти виявили бізнеси родини Борта на окупованих територіях – зокрема, в Криму та на Запоріжжі. Ці компанії активно працюють та сплачують у російський бюджет мільйони рублів податків. Дивіться і читайте тут

Перепоховати Степана Бандеру в Україні: що заважає створити Пантеон видатних українців?

Україна може розпочати програму перепоховання з-за кордону видатних діячів – від провідників визвольного руху до діячів уряду в екзилі. За даними МЗС, ідеться щонайменше про 98 поховань у 21 країні.

В Офісі президента називають це частиною повернення історичної спадщини, але визнають: проєкт потребує складних юридичних, дипломатичних і суспільних рішень.

Ідея створення Національного пантеону не нова й дискусійна: досі немає згоди, чи він потрібен, де повинен розташовуватися й хто має право бути там похованим.

Радіо Свобода розповідає, як цю ідею бачать її ініціатори, що про неї думають експерти і чи реально її втілити. Про це тут

