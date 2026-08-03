Радіо Свобода Weekly: Зеленський після загибелі дітей дав оцінку діям РФ і КНДР

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Це північнокорейська балістика» – Зеленський про загибель родини в Радушному

Російські військові застосували по селищу Радушне ракету виробництва КНДР «уперше за довгий час», повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами попереднього розслідування трагедії.

«Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей», – написав глава держави 30 липня в телеграмі.

Звертаючись до партнерів України, Зеленський наголосив, що «найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор».

За даними місцевої влади, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини. Постраждали, за різними даними, від чотирьох до восьми людей. Про це тут. Невдовзі, за 3,5 кілометри виявили ще одну північнокорейську ракету.

Після візиту Зеленського Сенат США посилив тиск на Росію та Іран

Через день після того, як президент України Володимир Зеленський 28 липня спостерігав із галереї Сенату США за переконливим голосуванням на підтримку подальшого розгляду санкцій проти Росії, верхня палата Конгресу зробила ще один важливий крок. 29 липня сенатори знову продемонстрували двопартійну готовність посилити економічний тиск на Москву і розширити санкції проти Ірану.

Сенат 84 голосами проти 12 підтримав перехід до розгляду законопроєкту, який передбачає жорсткіші санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну і продовжує на п’ять років дію ключових повноважень для запровадження обмежень проти Ірану.

Голосування відбулося після не менш переконливого результату попереднього вечора, коли 86 сенаторів проти 12 підтримали обмеження процедурних дебатів навколо документа. Обидва голосування засвідчили надзвичайно широку двопартійну підтримку законопроєкту, хоча суперечки щодо окремих його положень досі тривають.

Після смерті сенатора Ліндсі Грема документ отримав назву «Акт Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Законопроєкт став водночас зовнішньополітичною ініціативою і вшануванням пам’яті одного з найактивніших прихильників військової та політичної підтримки України у Конгресі. Детальніше тут

Україна вдарила по російсько-іранській логістиці: які наслідки це матиме для двох воєн?

Безпілотники іранської розробки завдали величезної шкоди українським силам, які протистоять російським військам. Москва перейняла технології Тегерану, розгорнула масштабне виробництво й почала застосовувати ці дрони сотнями проти України.

З погляду Києва, це робить Іран опосередкованим учасником війни. А це означає, що іранські вантажні судна, які прямують до Росії, є цілком законними військовими цілями.

Саме це, за даними України, сталося нещодавно в Каспійському морі, і Тегеран від цього не в захваті. Що ж означають українські удари по суднах, які перевозять іранські вантажі, або по російських кораблях у Каспійському морі для двох воєн? Про це тут

«Це попередження». Що означає звернення до Офісу генпрокуратури про переслідування Лукашенка

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що передача до Офісу генерального прокурора України звернення Білоруського демократичного форуму щодо можливого кримінального переслідування Олександра Лукашенка за співучасть у російській агресії ще не означає автоматичного порушення кримінального провадження.

«Мова ж не про початок уже там кримінальної справи, судового процесу. Поки що йдеться про звернення до прокуратури, де це питання можуть розглянути. А це може розтягнутися в часі. І тут важливий момент – це попередження Лукашенку, щоб він не втягувався у війну проти України», – сказав Радіо Свобода Володимир Фесенко.

Водночас, він нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі провокації Україні є чим відповісти.

На думку Фесенка, передача звернення до прокуратури саме зараз може свідчити про жорсткішу позицію Києва щодо Лукашенка. Більше про це за лінком

«Я наступив на інтереси багатьох людей і компаній». Як в Україні реагують на інтерв’ю Михайла Федорова

Увечері 31 липня у Києві пройшла хода «за діалог і реформи в оборонній сфері» – наступна акція після серії протестів, спричинених звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Нова акція розпочалася через два дні після першого великого інтерв’ю Федорова після відставки.

Відтоді дискусія про справжні причини звільнення міністра посилилася. Волонтери, політики, військові та антикорупційні активісти по-різному інтерпретують заяви Федорова – від свідчення про корупційний спротив реформам до конфлікту підходів щодо ведення війни. Радіо Свобода зібрало реакції. Читайте за лінком

Почаївській лаврі дали 30 днів на розірвання зв’язків з РПЦ

Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) заявила 27 липня, що Почаївська лавра має 30 днів на розірвання зв’язків з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена – Російською православною церквою (РПЦ).

Як зазначає ДЕСС, Почаївська лавра має усунути виявлені порушення упродовж 30 днів із дня отримання припису, зокрема, намісник має надати рішення про вихід зі структури Київської митрополії УПЦ, а також заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву щодо припинення повноважень і розірвання зв’язків з Російською православною церквою.

22 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з РПЦ. Зокрема, ДЕСС встановила, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ. Більше про це тут

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