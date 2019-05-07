Зеленський і Путін. Кому більше потрібна торгівля між двома країнами?

Гості програми «Ваша Свобода»: Валерій Клочок, політичний експерт; Борис Кушнірук, український економіст; Дмитро Некрасов, російський економіст

Економічна ситуація у відносинах між Росією і Україною є вбивчою, стверджує кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук. І при цьому так би мовити дає поради новообраному президентові України Володимиру Зеленському. Мовляв, Зеленському треба налагоджувати економічні відносини – саме йому, а не Москві треба думати, як це робити.

Олександр Лащенко: Пане Клочок, як такі поради (якщо їх так називати) новообраному президенту України можна прокоментувати?

Якщо порівнювати з 2010-2011 роками, то товарообіг з Росією зменшився майже у двічі і щодо імпорту, і щодо експорту

​Валерій Клочок: Це абсолютно нормальна реакція Медведчука. Росія була, є і залишається найбільшим торговим партнером України і до сьогодні. Якщо порівнювати сукупний товарообіг з Росією і з країнами ЄС, то структурно і номінально він дуже змінився на користь країн ЄС. Якщо брати загалом європейські країни. Якщо брати поодинці, то лідерство дійсно за Росією.

Якщо порівнювати з 2010-2011 роками, то товарообіг з Росією зменшився майже у двічі і щодо імпорту, і щодо експорту. Залишається не дуже приємна динаміка від’ємного сальдо загалом по товарообігу. Але це не найстрашніше. Ми рухаємося правильно. Товарообіг зменшується. Залежність від деяких моментів, наприклад, як не дуже добра історія із подачею неякісної нафти, що призвело до стрибка цін. Це відображається на українцях в першу чергу. Хотілося б, щоб таких неприємних моментів було набагато менше.

Про щирість, коли йде мова про гроші, треба забути. Треба бути цинічним в питаннях відстоювання власних інтересів

Ще навіть без війни Росія завжди себе зверхньо поводила щодо України саме в питанні будь-яких торгових відносин... Російська Федерація сьогодні не може переварити в собі і навіть через Білорусь той об’єм видобутих газу і нафти, аби отримувати дохідну частину більшу до бюджету. Вони просто змушують, ставлять на коліна типу їхнього «партнера» – Білорусь. (Взаємовигідні економічні відносини України і Росії – ред.) неможливі. Вони не були і не є такими.

Про щирість, коли йде мова про гроші, треба забути. Треба бути цинічним в питаннях відстоювання власних інтересів... Нафтова санкція, яка була введена між першим і другим туром (виборів в Україні – ред.) Росією, – це блеф чистої води, який сьогодні підтвердився. Західні партнери нам тоді допомагатимуть, коли ми ставитимемо «питання руба». Санкції (України – ред.) не є такими, які можуть вбити російську економіку.

– Пане Кушнірук, такі показники на шостий рік війни, розв’язаної Росією – про що це свідчить для України? Що варто зробити новообраному президенту Зеленському?

Борис Кушнірук: Ще до 2013-2014 років і ще 10 років до того ми переважно імпортували сировину з Росії, натомість експортували продукцію, не сказати б, що високотехнологічну, але зі значно більшим рівнем доданої вартості, ніж ми імпортували. І ми переважно імпортуємо сировину. Сировина не має національності. Питання полягає в тому, щоб не залежати від однієї країни, щоб вона не могла шантажувати. Ми значною мірою цю залежність скоротили з Росії, хоча вона ще залишається.

Знову з’являється прізвище Медведчука. Було створено фактично модель з боку Росії, де він є монополістом з постачання скрапленого газу в Україну. Йому створили джерело доходів

Наприклад, скраплений газ. Знову з’являється прізвище Медведчука. Було створено фактично модель з боку Росії, де він є монополістом з постачання скрапленого газу в Україну. Йому створили джерело доходів. Після продажу цього скрапленого газу, він може направляти ці доходи на свою діяльність в Україні. З’явилося повідомлення, що Росія буде блокувати постачання нафти і нафтопродуктів в Україну. Скоріш за все, за цим стоїть спроба монополізувати напрямок збуту, щоб за цим стояла та ж сама персона (Медведчук – ред.).

Практично ні (не було можливостей перешкодити цьому з боку України – ред.). Ми маємо імпорт зі Швейцарії до мільярда доларів. Левову частину цього імпорту складає нафта і нафтопродукти! Уявити Швейцарію, яка видобуває нафту чи нафтопродукти є неможливим – там немає нафтопереробних заводів і немає видобування нафти. Просто через швейцарську кампанію йде в Україну постачання.

Справді, у нас суттєво обвалився експорт в Росію. Ми експортували продукцію з більшим рівнем доданої вартості. У першу чергу машинобудування. Обвал торгівлі з Росією почався не в 2014 році, а з четвертого кварталу 2012 року, потім весь 2013 рік. До 30% було. Переважна частина нашого експорту в Росію – це були так звані інвестиційні товари. Ми постачали труби, вагони, турбіни. Там впав інвестиційний попит, відповідно обвалилися інвестиції в основний капітал. Потім наклалися і політичні складові.

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У Росії режим криміналітету і спецслужб завів ситуацію в російській економіці у таку деградаційну модель, з якої вони вже, скоріш за все, вибратися не можуть

Проблема з Росією полягає в тому, що у Росії режим поєднаний криміналітету і спецслужб. Цей режим завів ситуацію в самій російській економіці в таку деградаційну модель, з якої вони вже, скоріш за все, вибратися не можуть.

Україні варто сприяти максимальному експорту у будь-які країни світу, в тому числі і в Росію, нашому бізнесу сприяти. Але ми не зможемо забезпечити довгострокову стабільність економіки, якщо залежатимемо від експорту в Росію, тому що він все одно деградуватиме.

Попри величезні можливості (Росія лише від нафти отримала за роки часів Путіна 4,5 трильйони доларів), за офіційними даними, 18-19 мільйонів людей живе за межею бідності, за оцінками незалежних експертів, до 30 мільйонів громадян знаходяться за межею бідності. З тією політичною системою імперською, яка є зараз в Росії, потрібно виходити з того, що ми самі собі не повинні «стріляти в ногу», не повинні робити обмеження, без яких можемо обійтися і по експорту, і по імпорту, але маємо максимально диверсифікувати наші зв’язки і зменшувати залежність від будь-яких економічних стосунків із Росією.

– Переклад. Пане Некрасов, якою ви бачите подальшу економічну співпрацю України і Росії?

Кремль цілком влаштовувала б ситуація, за якої економічні питання були б врегульовані окремо від політичних

​Дмитро Некрасов (переклад): На мій погляд, доволі нерозумно займатися обмеженнями у торгівлі. Але ж зрозуміло, це не економічне питання, а суто політичне. Навіть в умовах війни, у 2018 році товарообіг зріс. Для Росії у зовнішньоторговельному обороті доля України у 4 рази менша, ніж для України доля Росії у своєму зовнішньоторговельному обороті. І українській економіці це завдає більших збитків (у процентах), ніж російській. Але страждають обидві країни від цього.

Всі санкції запроваджувала першою Україна. Росія лише останнім часом почала запроваджувати якісь економічні санкції у відповідь. У Кремлі легко готові були б усі ці санкції відмінити при якихось зустрічних рухах з українського боку. Кремль цілком влаштовувала б ситуація, за якої економічні питання були б врегульовані окремо від політичних. Це, швидше, питання до Києва, наскільки в Києві вважають за доцільне продовжувати взаємні економічні санкції. Українська економіка в 10 разів менша за російську. Самі по собі санкції (України – ред.), без санкцій Заходу, серйозних збитків завдати російській економіці не можуть.